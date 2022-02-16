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إغلاق محل معجنات تَسَبّب في تسمم 10 أشخاص شمالي الطائف

إجراء احترازي لـ"الصحة" يستمر يومين وتغريم منتظر من "الأمانة"

باشرت إدارة الطب الوقائي بـ"صحة الطائف"، بالتعاون مع الأمانة والشرطة، مجريات إغلاق محل لبيع الحلويات والمعجنات شمالي المحافظة، كان قد تَسَبّب في تسمم 10 أشخاص، راجعوا المستشفيات للعلاج؛ منهم 7 راجعوا مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و3 راجعوا مجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث جرى تنويمهم وإبقاؤهم تحت الملاحظة.

وعلمت "سبق"، أن الإغلاق جاء احترازيًّا لمدة يومين فقط وفقًا للنظام؛ فيما يُنتظر أن تفرض الأمانة إجراءاتها حيال محل الحلويات؛ وذلك بالتغريم وفقًا للأنظمة والتعليمات.

إدارة الطب الوقائي صحة الطائف إغلاق محل لبيع الحلويات والمعجنات

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إغلاق محل معجنات تَسَبّب في تسمم 10 أشخاص شمالي الطائف
سبق

باشرت إدارة الطب الوقائي بـ"صحة الطائف"، بالتعاون مع الأمانة والشرطة، مجريات إغلاق محل لبيع الحلويات والمعجنات شمالي المحافظة، كان قد تَسَبّب في تسمم 10 أشخاص، راجعوا المستشفيات للعلاج؛ منهم 7 راجعوا مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و3 راجعوا مجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث جرى تنويمهم وإبقاؤهم تحت الملاحظة.

وعلمت "سبق"، أن الإغلاق جاء احترازيًّا لمدة يومين فقط وفقًا للنظام؛ فيما يُنتظر أن تفرض الأمانة إجراءاتها حيال محل الحلويات؛ وذلك بالتغريم وفقًا للأنظمة والتعليمات.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
01:09 PM

إغلاق محل معجنات تَسَبّب في تسمم 10 أشخاص شمالي الطائف

إجراء احترازي لـ"الصحة" يستمر يومين وتغريم منتظر من "الأمانة"

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فهد العتيبي - الطائف
3
3,163

باشرت إدارة الطب الوقائي بـ"صحة الطائف"، بالتعاون مع الأمانة والشرطة، مجريات إغلاق محل لبيع الحلويات والمعجنات شمالي المحافظة، كان قد تَسَبّب في تسمم 10 أشخاص، راجعوا المستشفيات للعلاج؛ منهم 7 راجعوا مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، و3 راجعوا مجمع الملك فيصل الطبي؛ حيث جرى تنويمهم وإبقاؤهم تحت الملاحظة.

وعلمت "سبق"، أن الإغلاق جاء احترازيًّا لمدة يومين فقط وفقًا للنظام؛ فيما يُنتظر أن تفرض الأمانة إجراءاتها حيال محل الحلويات؛ وذلك بالتغريم وفقًا للأنظمة والتعليمات.

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