"المسند" يحلل طقس اليوم: هطولات على 7 مناطق

قال: يُتوقع انخفاض الحرارة "قليلاً" في الشمال ثم تتوغل

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تهطل أمطار متفرقة، اليوم، على أجزاءٍ من مناطق: "تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية، وأنها ربما تكون بنكهة الغبار.

كما توقّع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار أحياناً في المناطق المفتوحة، وذلك أيام السبت والأحد والإثنين.

وقال "المسند"؛ في تغريدةٍ له: "يُتوقع أن تنخفض درجة الحرارة (قليلاً) من اليوم في الشمال، ثم تتوغل أكثر في الشرق والوسط والغرب خلال 24 - 48 ساعة، وذروتها يوما الإثنين والثلاثاء تقريباً، ولا تغير يُذكر في الجنوب.