وقالت الأمانة: تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب بلدية يقوم بالكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة، وأحيل الموضوع للجهات الأمنية.

أفادت أمانة القصيم بأنها رصدت شخصًا منتحلًا صفة مراقب بلدية، بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة على الجدران ذُيّل باسم البلدية.

"أمانة القصيم" ترصد شخصًا ينتحل صفة "مراقبها" بدر العتيبي سبق 2020-07-03 أفادت أمانة القصيم بأنها رصدت شخصًا منتحلًا صفة مراقب بلدية، بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة على الجدران ذُيّل باسم البلدية. وقالت الأمانة: تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب بلدية يقوم بالكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة، وأحيل الموضوع للجهات الأمنية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:29 PM

"أمانة القصيم" ترصد شخصًا ينتحل صفة "مراقبها" بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة مسيئة على الجدران





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أفادت أمانة القصيم بأنها رصدت شخصًا منتحلًا صفة مراقب بلدية، بعد انتشار مقطع فيديو لكتابة على الجدران ذُيّل باسم البلدية.

وقالت الأمانة: تم رصد سلوك شخص ينتحل شخصية مراقب بلدية يقوم بالكتابة على جدران المنازل بشكل مسيء بأحد أحياء مدينة بريدة، وأحيل الموضوع للجهات الأمنية.