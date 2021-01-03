الحكومة اليمنية: إعادة تشغيل مطار عدن الدولي اعتباراً من اليوم

حميد أشاد بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إصلاحه

أعلنت الحكومة اليمنية، إعادة تشغيل مطار عدن الدولي، ابتداءً من اليوم الأحد؛ وذلك عقب أيامٍ من تعرُّضه لهجومٍ استهدف الحكومة الجديدة لحظة وصولها مدرج ذلك المطار.

ووجّه وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد؛ بعودة الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات لمطار عدن الدولي من اليوم الأحد، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الماضي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للمطار لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار التي لحقت به من جرّاء الهجوم الإرهابي الغادر.

وأكّد الوزير سرعة تجهيزه وبدء العمل به من اليوم الأحد، وقال "إننا أمام تحدٍّ كبير يتحتم علينا جميعاً أن نتكاتف ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار إلى العمل بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبأ.

وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران وإدارة المطار وكذا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تجهيز المطار وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به من جرّاء الهجمات التي استهدفت المطار، وذلك في وقت قياسي.