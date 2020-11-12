النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحمدي" إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية

صدر الأمر السامي بترقية العقيد المهندس خالد بن محمد الحمدي إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية.

ورفع العميد "الحمدي" شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، معبراً عن اعتزازه بتلك الثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

"سبق" تهنئ "العميد خالد الحمدي"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الحمدي" إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية
سبق

صدر الأمر السامي بترقية العقيد المهندس خالد بن محمد الحمدي إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية.

ورفع العميد "الحمدي" شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، معبراً عن اعتزازه بتلك الثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

"سبق" تهنئ "العميد خالد الحمدي"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:03 PM

"الحمدي" إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
694

صدر الأمر السامي بترقية العقيد المهندس خالد بن محمد الحمدي إلى رتبة "عميد" بالقوات الجوية.

ورفع العميد "الحمدي" شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية، معبراً عن اعتزازه بتلك الثقة الملكية الغالية، واعداً ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.

"سبق" تهنئ "العميد خالد الحمدي"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,763
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,015
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,224

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة