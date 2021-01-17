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قلق وخوف واكتئاب.. مركز الصحة النفسية: قدمنا أكثر من 207 آلاف استشارة

خلال العام المنصرم 2020.. يقدم الاستشارات فريق من المختصين المدربين

قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون التابعين للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 207.387 استشارة نفسية خلال العام المنصرم 2020م.


وأوضح المدير العام للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب أن المركز يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بجميع أنواعها خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.


وبين الدكتور الحبيب أن الاستشارات المستقبلة خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا، مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.


يذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يقدم خدماتِه التوعوية والوقائية إسهاماً التي تسهم في رفع الوعي النفسي لدى المجتمع ومساعدتهم على تجاوز المشكلات النفسية التي يتعرضون لها والوصول لجودة حياة أفضل.

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قلق وخوف واكتئاب.. مركز الصحة النفسية: قدمنا أكثر من 207 آلاف استشارة
سبق

قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون التابعين للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 207.387 استشارة نفسية خلال العام المنصرم 2020م.


وأوضح المدير العام للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب أن المركز يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بجميع أنواعها خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.


وبين الدكتور الحبيب أن الاستشارات المستقبلة خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا، مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.


يذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يقدم خدماتِه التوعوية والوقائية إسهاماً التي تسهم في رفع الوعي النفسي لدى المجتمع ومساعدتهم على تجاوز المشكلات النفسية التي يتعرضون لها والوصول لجودة حياة أفضل.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
02:27 PM

قلق وخوف واكتئاب.. مركز الصحة النفسية: قدمنا أكثر من 207 آلاف استشارة

خلال العام المنصرم 2020.. يقدم الاستشارات فريق من المختصين المدربين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق قريبون التابعين للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أكثر من 207.387 استشارة نفسية خلال العام المنصرم 2020م.


وأوضح المدير العام للمركز الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحبيب أن المركز يستقبل طلبات الاستشارات النفسية بجميع أنواعها خلال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً على مدار أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت من خلال الرقم 920033360 ومن جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم على التعامل مع الاستشارات النفسية، بالإضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.


وبين الدكتور الحبيب أن الاستشارات المستقبلة خلال الفترة الماضية تتعلق بعدة اضطرابات نفسية منها: الخوف، والقلق، والتوتر، والاكتئاب، بالإضافة إلى المشكلات النفسية الأخرى، ساعيًا من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع لاسيما المتعلقة بفيروس كورونا، مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى.


يذكر أن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يقدم خدماتِه التوعوية والوقائية إسهاماً التي تسهم في رفع الوعي النفسي لدى المجتمع ومساعدتهم على تجاوز المشكلات النفسية التي يتعرضون لها والوصول لجودة حياة أفضل.

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