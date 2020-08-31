في 5 مجالات تنافسية.. "تعليم الرياض" تحصد 9 مراكز متقدمة في مسابقة هيئة "الأرصاد"

5000 متدربة من معلمات التربية الخاصة بالمنطقة استفدن من برامج التدريب عن بُعد

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مراكز متقدمة في "مسابقة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" على مستوى المملكة والتي أُقيمت بالتعاون بين الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لجميع طلاب وطالبات مدارس المملكة خلال الفترة من (8 / 6) إلى (18 / 7) /1441 هـ وشملت خمسة مجالات تنافسية وهي: التصوير الفوتوغرافي والتصميم الإلكتروني والفيلم البيئي والنادي البيئي المدرسي والنشاط البيئي المبتكر.

وتفصيلاً، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة ومدارسهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات وأثرها التعليمي والتربوي على الطلاب والطالبات.

وحققت الطالبة وتين أحمد المري من الابتدائية السابعة لتحفيظ القرآن الكريم المركز الأول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي وحصل الطالب حسن العامر من ثانوية عبدالمحسن بن عبدالعزيز على المركز الرابع في مسابقة التصميم الإلكتروني فيما حصلت الطالبة لمار محمد الدوسري من ابتدائية الأبناء الثانية على المركز العاشر في مسابقة التصميم الإلكتروني.

وكان المركز الثالث في مسابقة الفيلم البيئي من نصيب الطالبة ولاء سالم الحارثي من الابتدائية ٣٣٦ بالمونسية، والمركز الرابع في مسابقة الفيلم البيئي للطالب بدر عبدالكريم الهريش من ابتدائية شبل بن عباد، والمركز السابع في مسابقة الفيلم البيئي للطالبة يارا خالد الذبياني من مدارس الجودة الأهلية والمركز الرابع في مسابقة النادي البيئي المدرسي للطالب بدر عبدالكريم الهريش من ابتدائية شبل بن عبادة والمركز الخامس في مسابقة النشاط البيئي المبتكر للطالب عبدالملك عزت القرشي من ابتدائية عقبة بن عمرو، والمركز العاشر في مسابقة النشاط البيئي المبتكر للطالب عبدالله عبدالرحمن الدوسري من ابتدائية شبل بن عبادة.

من جهة أخرى، نفذت إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض عددًا من الدورات التدريبية المتخصصة خلال شهري شعبان الماضي وشهر المحرم لهذا العام ١٤٤٢هــ والتي استفاد منها نحو 5000 متدربة، وتستعد لإقامة المرحلة الثالثة للتدريب حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، ذكرت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن الهدف من إقامة البرامج التدريبية هو رفع كفاءة معلمات التعليم عبر بيئة إلكترونية داعمة.

وأشارت الأحمد إلى أن الدورات تستهدف معلمات التعليم العام والخاص في معاهد ومراكز برامج الدمج ومن هذه الدورات : منهج التدخل المبكر وتطبيقات الأجهزة اللوحية لتعليم ذوي الإعاقة وتهيئة وتحفيز صعوبات التعلم وإدارة الغرفة الصوتية والتقنيات المساعدة لأشخاص ذوي الإعاقة والذكاء الانفعالي والتعلم .

وتبدأ الدورات يوم الأحد الموافق ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ وتنتهي يوم الأحد١٨ / ١ / ١٤٤٢هـ ، وعبرت "الأحمد" في ختام تصريحاتها عن أمنيتها في تحقيق الأهداف المرجوة من الدورات لخدمة طالباتنا.

من جهة اخرى نفذت إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة خلال شهريّ شعبان المنصرم ومحرم لهذا العام ١٤٤٢هـ وتستعد لإقامة المرحلة الثالثة للتدريب حتى يوم 18 من الشهر الجاري . وذكرت مديرة إدارة التربية الخاصة ابتسام الأحمد أن الهدف من إقامة البرامج التدريبية هو رفع كفاءة معلمات التعليم عبر بيئة إلكترونية داعمة . وأشارت الأحمد إلى أن الدورات تستهدف معلمات التعليم العام والخاص في معاهد ومراكز برامج الدمج ومن هذه الدورات : منهج التدخل المبكر وتطبيقات الأجهزة اللوحية لتعليم ذوي الإعاقة وتهيئة وتحفيز صعوبات التعلم وإدارة الغرفة الصوتية والتقنيات المساعدة لأشخاص ذوي الإعاقة والذكاء الانفعالي والتعلم . وتبدأ الدورات يوم الأحد الموافق ١٤٤٢/١/١١هـ وتنتهي يوم الأحد ١٤٤٢/١/١٨ هـ . وعبّرت الأحمد عن أمنيتها في تحقيق الأهداف المرجوة من الدورات لخدمة طالباتنا .

