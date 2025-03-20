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"المطلق" للمستخفّين بالبقاء في المنازل: سينقلون الأمراض.. الغريب يدلّلون شرعًا!

قال: هناك رجل لا يحبّ البقاء في البيت وهناك امرأة كذلك.. لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة

حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة؛ بألا يكونوا سببًا في نقل المرض.

وقال في رسالة وجهها لهم عبر مقطع فيديو من حسابه بـ"تويتر": "هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك إمراة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا".

وردّ "المطلق" على حججهم بأحاديث النبي ﷺ؛ ومنها قوله: "اعقلها وتوكل"، وقوله ﷺ: "لا يورد ممرض على مصح"، وقوله ﷺ: "أطيعوا ذا أمركم"، سائلًا الله أن يزيل الشرور وأن يقوي الإيمان وأن يحثّنا على أخذ الاحتياطات، وأن نستغلّ بقاءنا في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.

عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المطلق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق" للمستخفّين بالبقاء في المنازل: سينقلون الأمراض.. الغريب يدلّلون شرعًا!
سبق

حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة؛ بألا يكونوا سببًا في نقل المرض.

وقال في رسالة وجهها لهم عبر مقطع فيديو من حسابه بـ"تويتر": "هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك إمراة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا".

وردّ "المطلق" على حججهم بأحاديث النبي ﷺ؛ ومنها قوله: "اعقلها وتوكل"، وقوله ﷺ: "لا يورد ممرض على مصح"، وقوله ﷺ: "أطيعوا ذا أمركم"، سائلًا الله أن يزيل الشرور وأن يقوي الإيمان وأن يحثّنا على أخذ الاحتياطات، وأن نستغلّ بقاءنا في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:32 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:46 PM

"المطلق" للمستخفّين بالبقاء في المنازل: سينقلون الأمراض.. الغريب يدلّلون شرعًا!

قال: هناك رجل لا يحبّ البقاء في البيت وهناك امرأة كذلك.. لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة

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عبدالحكيم شار - الرياض
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2,423

حذر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة؛ بألا يكونوا سببًا في نقل المرض.

وقال في رسالة وجهها لهم عبر مقطع فيديو من حسابه بـ"تويتر": "هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك إمراة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا".

وردّ "المطلق" على حججهم بأحاديث النبي ﷺ؛ ومنها قوله: "اعقلها وتوكل"، وقوله ﷺ: "لا يورد ممرض على مصح"، وقوله ﷺ: "أطيعوا ذا أمركم"، سائلًا الله أن يزيل الشرور وأن يقوي الإيمان وأن يحثّنا على أخذ الاحتياطات، وأن نستغلّ بقاءنا في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.

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