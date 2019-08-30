النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليومين بأحد المولات .. تعليم مكة ينظم ركنًا تعريفيًا بـ"الطفولة المبكرة"

في إطار توجّه تطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج أفضل لباقي المراحل

نظمت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، ركنًا تعريفيًا بمدارس الطفولة المبكرة، يستهدف زوّار ومرتادي سوق مكة مول ولمدة يومين.

ويهدف الركن التعريفي- الذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى اليوم الجمعة- إلى تعريف زوار السوق بمدارس الطفولة المبكرة.

وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت 55 مدرسة موزعة على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، سيُطبق فيها "الطفولة المبكرة"، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

يأتي ذلك، في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ليومين بأحد المولات .. تعليم مكة ينظم ركنًا تعريفيًا بـ"الطفولة المبكرة"
سبق

نظمت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، ركنًا تعريفيًا بمدارس الطفولة المبكرة، يستهدف زوّار ومرتادي سوق مكة مول ولمدة يومين.

ويهدف الركن التعريفي- الذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى اليوم الجمعة- إلى تعريف زوار السوق بمدارس الطفولة المبكرة.

وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت 55 مدرسة موزعة على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، سيُطبق فيها "الطفولة المبكرة"، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

يأتي ذلك، في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
01:53 AM

ليومين بأحد المولات .. تعليم مكة ينظم ركنًا تعريفيًا بـ"الطفولة المبكرة"

في إطار توجّه تطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج أفضل لباقي المراحل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
36

نظمت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة، ركنًا تعريفيًا بمدارس الطفولة المبكرة، يستهدف زوّار ومرتادي سوق مكة مول ولمدة يومين.

ويهدف الركن التعريفي- الذي بدأ أمس الخميس ويستمر حتى اليوم الجمعة- إلى تعريف زوار السوق بمدارس الطفولة المبكرة.

وكانت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة قد اعتمدت 55 مدرسة موزعة على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، سيُطبق فيها "الطفولة المبكرة"، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.

يأتي ذلك، في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,633
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,253
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,205
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,531

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة