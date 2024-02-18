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تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ"صحة الرياض"

"النداح" مديراً لمستشفى الخرج و"العصيمي" للقويعية و"الشعلاني" لعفيف

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف وتمديد تكليف مدراء مستشفيات في محافظات منطقة الرياض.

وشملت القرارات تكليف سعود بن محمد النداح، مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وعايض بن حمود العصيمي مديرًا لمستشفى القويعية العام، وعادل بن متعب بن عميرة مديرًا لمستشفى المزاحمية العام، وعبدالعزيز بن جاسر الشعلاني مديرًا لمستشفى عفيف العام، وماجد بن مطر العنزي مديرًا لمستشفى الرين العام.

كما أصدر الدكتور التويجري، قرارات تمديد تكليف كل من للدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بالدلم، وماجد بن يحيى الحارثي مديراً لمستشفى رويضة العرض، وسليمان بن ناصر الطويل مديراً لمستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط، وحامد بن محمد النجراني مديراً لمستشفى ضرماء العام، وعبدالعزيز بن محمد الفهد لمستشفى الزلفي العام .

وحث "التويجري"، المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى، بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وتأتي هذه التكليفات استكمالاً لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيًا مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعده للطب العلاجي الدكتور علي الجمعة، مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

يشار أن التكليفات الجديدة تأتي بناءً على ما رفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة.

صحة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ"صحة الرياض"
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف وتمديد تكليف مدراء مستشفيات في محافظات منطقة الرياض.

وشملت القرارات تكليف سعود بن محمد النداح، مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وعايض بن حمود العصيمي مديرًا لمستشفى القويعية العام، وعادل بن متعب بن عميرة مديرًا لمستشفى المزاحمية العام، وعبدالعزيز بن جاسر الشعلاني مديرًا لمستشفى عفيف العام، وماجد بن مطر العنزي مديرًا لمستشفى الرين العام.

كما أصدر الدكتور التويجري، قرارات تمديد تكليف كل من للدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بالدلم، وماجد بن يحيى الحارثي مديراً لمستشفى رويضة العرض، وسليمان بن ناصر الطويل مديراً لمستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط، وحامد بن محمد النجراني مديراً لمستشفى ضرماء العام، وعبدالعزيز بن محمد الفهد لمستشفى الزلفي العام .

وحث "التويجري"، المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى، بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وتأتي هذه التكليفات استكمالاً لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيًا مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعده للطب العلاجي الدكتور علي الجمعة، مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

يشار أن التكليفات الجديدة تأتي بناءً على ما رفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
07:33 PM

تكليفات وقرارات إدارية جديدة بـ"صحة الرياض"

"النداح" مديراً لمستشفى الخرج و"العصيمي" للقويعية و"الشعلاني" لعفيف

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فلاح الجوفان - الرياض
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، عدداً من القرارات الإدارية التي تضمنت تكليف وتمديد تكليف مدراء مستشفيات في محافظات منطقة الرياض.

وشملت القرارات تكليف سعود بن محمد النداح، مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وعايض بن حمود العصيمي مديرًا لمستشفى القويعية العام، وعادل بن متعب بن عميرة مديرًا لمستشفى المزاحمية العام، وعبدالعزيز بن جاسر الشعلاني مديرًا لمستشفى عفيف العام، وماجد بن مطر العنزي مديرًا لمستشفى الرين العام.

كما أصدر الدكتور التويجري، قرارات تمديد تكليف كل من للدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني مديراً لمستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بالدلم، وماجد بن يحيى الحارثي مديراً لمستشفى رويضة العرض، وسليمان بن ناصر الطويل مديراً لمستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط، وحامد بن محمد النجراني مديراً لمستشفى ضرماء العام، وعبدالعزيز بن محمد الفهد لمستشفى الزلفي العام .

وحث "التويجري"، المكلفين على السعي للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في جميع المرافق الصحية، مطالباً إياهم بالتعامل بشفافية تامة مع المرضى وتقديم الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهد لخدمة المرضى، بما يحقق تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر.

وتأتي هذه التكليفات استكمالاً لعدد من القرارات بهدف استقطاب الكوادر الإدارية والفنية والاستفادة منها على أكمل وجه، تمشيًا مع توجيهات وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وتطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

كما عبر المديرون المكلفون عن بالغ سعادتهم على الثقة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومساعده للطب العلاجي الدكتور علي الجمعة، مؤكدين عزمهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمستفيدين من الخدمات الصحية.

يشار أن التكليفات الجديدة تأتي بناءً على ما رفعه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة.

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