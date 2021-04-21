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النصر: الإصابة تغيب "بيتي" عن الملاعب 6 أشهر

الجراح العالمي يجري العملية

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب، لمدة تصل لـ 6 أشهر.

وقرر رامون كوجات، الجراح العالمي، إخضاع اللاعب لعملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، نظراً لعدم استجابة الأربطة للعلاج الطبيعي.

وقال النصر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن اللاعب سيخضع للجراحة الجمعة في برشلونة الإسبانية، على أن يبدأ بعدها ببرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: الإصابة تغيب "بيتي" عن الملاعب 6 أشهر
سبق

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب، لمدة تصل لـ 6 أشهر.

وقرر رامون كوجات، الجراح العالمي، إخضاع اللاعب لعملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، نظراً لعدم استجابة الأربطة للعلاج الطبيعي.

وقال النصر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن اللاعب سيخضع للجراحة الجمعة في برشلونة الإسبانية، على أن يبدأ بعدها ببرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.


21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:46 PM

النصر: الإصابة تغيب "بيتي" عن الملاعب 6 أشهر

الجراح العالمي يجري العملية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني بيتي مارتينيز عن الملاعب، لمدة تصل لـ 6 أشهر.

وقرر رامون كوجات، الجراح العالمي، إخضاع اللاعب لعملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، نظراً لعدم استجابة الأربطة للعلاج الطبيعي.

وقال النصر في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن اللاعب سيخضع للجراحة الجمعة في برشلونة الإسبانية، على أن يبدأ بعدها ببرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.


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