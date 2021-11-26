أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداءً من اليوم. وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالموافقة الكريمة لإتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول، مؤكدًا أنه تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين.

صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-25 أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداءً من اليوم.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالموافقة الكريمة لإتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول، مؤكدًا أنه تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 07:25 PM

اخر تعديل 26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 02:55 AM

صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداءً من اليوم الخميس





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أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور الموافقة الكريمة بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام ابتداءً من اليوم.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالموافقة الكريمة لإتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول، مؤكدًا أنه تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين.