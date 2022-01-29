النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوار مهرجان "الكليجا" الـ 13 يطلعون على خدمات "تراحم القصيم"

تهدف اللجنة للتعريف ببرامجها المقدمة للسجناء والمفرج عنهم

تشارك اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرَج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة القصيم، في مهرجان الكليجا الثالث عشر وذلك من خلال ركن تعريفي يستمر لمدة عشرة أيام.

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي لـ "تراحم القصيم" أحمد بن إبراهيم الشريف أن اللجنة تهدف من خلال مشاركتها للتعريف بخدمات اللجنة وبرامجها المقدمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وتهدف اللجنة إلى إبراز الدور الفعال الذي تقوم به في تطوير قدرات السجين ورفع مستوى الوعي لديه بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل دعم أسر السجناء في ظل غياب عائلهم، حيث تقدم لهم العديد من المساعدات تشمل الرواتب الشهرية والمساهمة في تسديد إيجار المنزل والسلال الغذائية وكسوة الشتاء والصيف والحقيبة المدرسية وغيرها من البرامج الرعوية والتنموية.

وتابع الشريف: نهدف من خلال مشاركتنا أيضاً لرفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المفرج عنهم، وبفضل الله فقد لقي ركن تراحم القصيم إقبالاً جيداً من مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن لجنة تراحم القصيم تقدم العديد من البرامج والمشاريع الخيرية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف محافظات منطقة القصيم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
زوار مهرجان "الكليجا" الـ 13 يطلعون على خدمات "تراحم القصيم"
سبق

تشارك اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرَج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة القصيم، في مهرجان الكليجا الثالث عشر وذلك من خلال ركن تعريفي يستمر لمدة عشرة أيام.

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي لـ "تراحم القصيم" أحمد بن إبراهيم الشريف أن اللجنة تهدف من خلال مشاركتها للتعريف بخدمات اللجنة وبرامجها المقدمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وتهدف اللجنة إلى إبراز الدور الفعال الذي تقوم به في تطوير قدرات السجين ورفع مستوى الوعي لديه بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل دعم أسر السجناء في ظل غياب عائلهم، حيث تقدم لهم العديد من المساعدات تشمل الرواتب الشهرية والمساهمة في تسديد إيجار المنزل والسلال الغذائية وكسوة الشتاء والصيف والحقيبة المدرسية وغيرها من البرامج الرعوية والتنموية.

وتابع الشريف: نهدف من خلال مشاركتنا أيضاً لرفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المفرج عنهم، وبفضل الله فقد لقي ركن تراحم القصيم إقبالاً جيداً من مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن لجنة تراحم القصيم تقدم العديد من البرامج والمشاريع الخيرية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف محافظات منطقة القصيم.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
12:19 AM

زوار مهرجان "الكليجا" الـ 13 يطلعون على خدمات "تراحم القصيم"

تهدف اللجنة للتعريف ببرامجها المقدمة للسجناء والمفرج عنهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
0
69

تشارك اللجنة الوطنيّة لرعاية السجناء والمفرَج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة القصيم، في مهرجان الكليجا الثالث عشر وذلك من خلال ركن تعريفي يستمر لمدة عشرة أيام.

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي لـ "تراحم القصيم" أحمد بن إبراهيم الشريف أن اللجنة تهدف من خلال مشاركتها للتعريف بخدمات اللجنة وبرامجها المقدمة لمستفيديها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.

وتهدف اللجنة إلى إبراز الدور الفعال الذي تقوم به في تطوير قدرات السجين ورفع مستوى الوعي لديه بالإضافة إلى إبراز الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل دعم أسر السجناء في ظل غياب عائلهم، حيث تقدم لهم العديد من المساعدات تشمل الرواتب الشهرية والمساهمة في تسديد إيجار المنزل والسلال الغذائية وكسوة الشتاء والصيف والحقيبة المدرسية وغيرها من البرامج الرعوية والتنموية.

وتابع الشريف: نهدف من خلال مشاركتنا أيضاً لرفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المفرج عنهم، وبفضل الله فقد لقي ركن تراحم القصيم إقبالاً جيداً من مختلف فئات المجتمع.

يذكر أن لجنة تراحم القصيم تقدم العديد من البرامج والمشاريع الخيرية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف محافظات منطقة القصيم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة