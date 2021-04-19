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بعد "جهزتم الشنط".. الخطوط السعودية تغرد مجدداً "على وين مسافر"؟

رفع القيود 17 مايو 2021

غرّد حساب الخطوط الجوية السعودية على منصة موقع "تويتر" متسائلةً: "وين بتكون وجهتك الجاية؟ وعلى وين مسافر؟"، مما يعد مؤشراً إيجابياً لعودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة بلا قيود.

جاء ذلك بعد التغريدة التي نشرتها أيضاً "الخطوط" منذ يومين أدّت إلى تفاعل كبير على "تويتر" قالت فيها: "جهزتم الشنط؟"، في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجاً بلا قيود.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة من مارس 2021 إلى مايو 2021.

يُذكر أن الخطوط السعودية قد وقّعت على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر؛ وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بعد "جهزتم الشنط".. الخطوط السعودية تغرد مجدداً "على وين مسافر"؟
سبق

غرّد حساب الخطوط الجوية السعودية على منصة موقع "تويتر" متسائلةً: "وين بتكون وجهتك الجاية؟ وعلى وين مسافر؟"، مما يعد مؤشراً إيجابياً لعودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة بلا قيود.

جاء ذلك بعد التغريدة التي نشرتها أيضاً "الخطوط" منذ يومين أدّت إلى تفاعل كبير على "تويتر" قالت فيها: "جهزتم الشنط؟"، في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجاً بلا قيود.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة من مارس 2021 إلى مايو 2021.

يُذكر أن الخطوط السعودية قد وقّعت على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر؛ وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:26 PM

بعد "جهزتم الشنط".. الخطوط السعودية تغرد مجدداً "على وين مسافر"؟

رفع القيود 17 مايو 2021

A A A
خالد خليل - الرياض
2
4,751

غرّد حساب الخطوط الجوية السعودية على منصة موقع "تويتر" متسائلةً: "وين بتكون وجهتك الجاية؟ وعلى وين مسافر؟"، مما يعد مؤشراً إيجابياً لعودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة بلا قيود.

جاء ذلك بعد التغريدة التي نشرتها أيضاً "الخطوط" منذ يومين أدّت إلى تفاعل كبير على "تويتر" قالت فيها: "جهزتم الشنط؟"، في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجاً بلا قيود.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة من مارس 2021 إلى مايو 2021.

يُذكر أن الخطوط السعودية قد وقّعت على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر؛ وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي.

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