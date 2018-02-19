ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما. ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-18 ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما.



ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443 11:24 PM

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص تعود ملكيتها لمواطن ويعمل عليها مقيمان وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم





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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (3) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما.



ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

