"السعودية للكهرباء" تزيل تلوثًا زيتيًّا بـ"الشعيبة"

بطول أكثر من 1500م على شاطئ مركز السوداء

تمكنت الشركة السعودية للكهرباء، من إزالة تلوث زيتي بطول أكثر من 1500 على شاطئ مركز السوداء، قرب محطة الشعيبة.

وذكرت الشركة أن هذا التحرك يأتي بعد رصد تسرب زيت مجهول المصدر قرب شاطئ محطة الشعيبة على مسافة تقارب 2100 متر.

وأشارت إلى إزالة أكثر من 70% من التلوث باستخدام آليات مخصصة لمكافحة حالات التلوث الزيتي، علماً بأن العمل لا يزال مستمراً، لإزالة ما تبقى من التلوث على الشاطئ.

يأتي ذلك ضمن جهودها بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في كثير من الأعمال والأنشطة التي تهدف للمحافظة على البيئة.