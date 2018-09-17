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"الحج والعمرة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية

لمرحلة المغادرة لموسم 1440هـ

أعلنت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطتها التشغيلية لمرحلة المغادرة بعودة أكثر من 1.8 مليون حاج إلى بلادهم بعد إتمام نسكهم، وسط منظومة متكاملة من خدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .

وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط: "إن برنامج تفويج الحجاج المغادرين إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالتعاون مع الشركاء من الجهات حكومية والأهلية، حرصًا على تحقيق انسيابية كاملة لمغادرة الحجاج إلى بلادهم من خلال النظام الآلي لمراقبة التفويج بالتكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركات نقل الحجاج ولجان المراقبة والمتابعة بفروع الوزارة ومؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات والشركة المشغلة للنظام الموحد لحجاج الخارج".

وساهم البرنامج في التحقق من جاهزية مراكز مراقبة التفويج على مخارج مكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز مراقبة التفويج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومراقبة سلامة عمليات تفويج الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومراقبة عمليات تفويج الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، ومعالجة معوقات تفويج الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ المغادرة بجدة والمدينة طوال مدة البرنامج.

ووفقًا لمركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس، بلغت عمليات إرشاد ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، نحو 10622 عملية عن طريق المرشدين، و2320 جرى إيصالهم عن طريق النقل الموحد، في حين بلغت عملية إرشاد ضيوف الرحمن في المدينة المنورة 6246 حالة. وكشف المركز عن تسجيل 2310 مخالفات عبر الأعمال الميدانية للجنة الظواهر السلبية.

وساهمت مبادرة "إياب" بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة في تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليًا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار، واستهدفت المبادرة خلال حج هذا العام الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).

وتقدم مبادرة "إياب" خدمات إلكترونية متخصصة في التفتيش الأمني للأمتعة ونقلها إلى المطار قبل موعد السفر وإنهاء إجراءات بطاقة الصعود للطائرة مع أمتعة الحاج من مقر إقامته، وتسجيل مغادرتهم آليًا قبل الوصول إلى المطار، من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، من خلال توفير بيئة منفردة تعطي انطباعًا متميزًا وتعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية عن طريق إقامة معرض وصالة تقدم مفهومًا جديدًا لضيافة وتوديع ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج والعمرة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطتها التشغيلية لمرحلة المغادرة بعودة أكثر من 1.8 مليون حاج إلى بلادهم بعد إتمام نسكهم، وسط منظومة متكاملة من خدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .

وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط: "إن برنامج تفويج الحجاج المغادرين إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالتعاون مع الشركاء من الجهات حكومية والأهلية، حرصًا على تحقيق انسيابية كاملة لمغادرة الحجاج إلى بلادهم من خلال النظام الآلي لمراقبة التفويج بالتكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركات نقل الحجاج ولجان المراقبة والمتابعة بفروع الوزارة ومؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات والشركة المشغلة للنظام الموحد لحجاج الخارج".

وساهم البرنامج في التحقق من جاهزية مراكز مراقبة التفويج على مخارج مكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز مراقبة التفويج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومراقبة سلامة عمليات تفويج الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومراقبة عمليات تفويج الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، ومعالجة معوقات تفويج الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ المغادرة بجدة والمدينة طوال مدة البرنامج.

ووفقًا لمركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس، بلغت عمليات إرشاد ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، نحو 10622 عملية عن طريق المرشدين، و2320 جرى إيصالهم عن طريق النقل الموحد، في حين بلغت عملية إرشاد ضيوف الرحمن في المدينة المنورة 6246 حالة. وكشف المركز عن تسجيل 2310 مخالفات عبر الأعمال الميدانية للجنة الظواهر السلبية.

وساهمت مبادرة "إياب" بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة في تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليًا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار، واستهدفت المبادرة خلال حج هذا العام الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).

وتقدم مبادرة "إياب" خدمات إلكترونية متخصصة في التفتيش الأمني للأمتعة ونقلها إلى المطار قبل موعد السفر وإنهاء إجراءات بطاقة الصعود للطائرة مع أمتعة الحاج من مقر إقامته، وتسجيل مغادرتهم آليًا قبل الوصول إلى المطار، من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، من خلال توفير بيئة منفردة تعطي انطباعًا متميزًا وتعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية عن طريق إقامة معرض وصالة تقدم مفهومًا جديدًا لضيافة وتوديع ضيوف الرحمن.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
04:49 PM

"الحج والعمرة" تعلن نجاح خطتها التشغيلية

لمرحلة المغادرة لموسم 1440هـ

A A A
حمد الفراج - الرياض
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أعلنت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطتها التشغيلية لمرحلة المغادرة بعودة أكثر من 1.8 مليون حاج إلى بلادهم بعد إتمام نسكهم، وسط منظومة متكاملة من خدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- .

وقال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط: "إن برنامج تفويج الحجاج المغادرين إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالتعاون مع الشركاء من الجهات حكومية والأهلية، حرصًا على تحقيق انسيابية كاملة لمغادرة الحجاج إلى بلادهم من خلال النظام الآلي لمراقبة التفويج بالتكامل مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركات نقل الحجاج ولجان المراقبة والمتابعة بفروع الوزارة ومؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات والشركة المشغلة للنظام الموحد لحجاج الخارج".

وساهم البرنامج في التحقق من جاهزية مراكز مراقبة التفويج على مخارج مكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز مراقبة التفويج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومراقبة سلامة عمليات تفويج الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومراقبة عمليات تفويج الحجاج إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة، ومعالجة معوقات تفويج الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنافذ المغادرة بجدة والمدينة طوال مدة البرنامج.

ووفقًا لمركز المتابعة والمراقبة والتحكم والقياس، بلغت عمليات إرشاد ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، نحو 10622 عملية عن طريق المرشدين، و2320 جرى إيصالهم عن طريق النقل الموحد، في حين بلغت عملية إرشاد ضيوف الرحمن في المدينة المنورة 6246 حالة. وكشف المركز عن تسجيل 2310 مخالفات عبر الأعمال الميدانية للجنة الظواهر السلبية.

وساهمت مبادرة "إياب" بالتعاون بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة في تسهيل إنهاء إجراءات سفر الحجاج آليًا من مقر إقامتهم وقبل الوصول إلى المطار، واستهدفت المبادرة خلال حج هذا العام الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا).

وتقدم مبادرة "إياب" خدمات إلكترونية متخصصة في التفتيش الأمني للأمتعة ونقلها إلى المطار قبل موعد السفر وإنهاء إجراءات بطاقة الصعود للطائرة مع أمتعة الحاج من مقر إقامته، وتسجيل مغادرتهم آليًا قبل الوصول إلى المطار، من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، من خلال توفير بيئة منفردة تعطي انطباعًا متميزًا وتعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية عن طريق إقامة معرض وصالة تقدم مفهومًا جديدًا لضيافة وتوديع ضيوف الرحمن.

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