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نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وجه الجميع بتكثيف الحملات الرقابية بكافة المدن والمحافظات

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة التقيد بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ونوه الأمير أحمد بن فهد بضرورة الحرص والالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بجدية للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ومواصلة السيطرة على الجائحة بإذن الله.

كما وجه جميع الجهات في المنطقة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتوجيهات أمير المنطقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
سبق

أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة التقيد بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ونوه الأمير أحمد بن فهد بضرورة الحرص والالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بجدية للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ومواصلة السيطرة على الجائحة بإذن الله.

كما وجه جميع الجهات في المنطقة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتوجيهات أمير المنطقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:45 PM

نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وجه الجميع بتكثيف الحملات الرقابية بكافة المدن والمحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ضرورة التقيد بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ومنها ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي وتنفيذ ما صدر من توجيهات بهذا الشأن من وزارة الداخلية.

ونوه الأمير أحمد بن فهد بضرورة الحرص والالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بجدية للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ومواصلة السيطرة على الجائحة بإذن الله.

كما وجه جميع الجهات في المنطقة بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بتوجيهات أمير المنطقة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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