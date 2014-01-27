النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحصيني يكشف ملامح 36 ساعة هطولات: محدودة ومتفرقة

قال: رياح متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس.

وأوضح أن الهطولات ستكون على أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة المكرّمة وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحصيني يكشف ملامح 36 ساعة هطولات: محدودة ومتفرقة
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس.

وأوضح أن الهطولات ستكون على أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة المكرّمة وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
08:28 AM

الحصيني يكشف ملامح 36 ساعة هطولات: محدودة ومتفرقة

قال: رياح متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,025

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة من خفيفة لمتوسطة خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء لصباح الخميس.

وأوضح أن الهطولات ستكون على أجزاءٍ محدودة ومتفرقة من الباحة وعسير، وبين الليث والقنفذة، وبين ينبع وأملج، وشمال شرق مكة المكرّمة وشمال خيبر، وبين طريف وعرعر.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية على شمال وغرب ووسط المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,604
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,000

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة