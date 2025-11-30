أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات في ديوان الوزارة مرتبطة بمكتبه، تتولى جميع الأعمال والمهام وما في حكمها وجدولتها والتي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية. ويأتي قرار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الوزارة وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات المحلية والدولية.

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات عبدالله العنزي سبق 2021-11-30 أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات في ديوان الوزارة مرتبطة بمكتبه، تتولى جميع الأعمال والمهام وما في حكمها وجدولتها والتي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

ويأتي قرار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الوزارة وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات المحلية والدولية.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 03:11 PM

اخر تعديل 30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 08:01 PM

وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات تتولى جميع الأعمال والمهام التي تتعلق بها داخليًا وخارجيًا





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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، قراراً بإنشاء أمانة عامة للمعارض والمؤتمرات في ديوان الوزارة مرتبطة بمكتبه، تتولى جميع الأعمال والمهام وما في حكمها وجدولتها والتي تتعلق بالمعارض والمؤتمرات الداخلية والخارجية.

ويأتي قرار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الوزارة وحضورها الفاعل في مختلف المناسبات المحلية والدولية.