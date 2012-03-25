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"الداخلية العرب" تعقد غداً أعمال الدورة الـ38.. وهذه أهم الموضوعات المطروحة

بمشاركة ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى

تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقرها بالعاصمة التونسية غدًا أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وستفتتح الدورة التي تُعقد عبر الدائرة التلفزيونية بكلمة وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وستناقش الدورة عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.

ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وستناقش الدورة أيضًا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين (2020) والثامنة والثلاثين (2021)م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.

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"الداخلية العرب" تعقد غداً أعمال الدورة الـ38.. وهذه أهم الموضوعات المطروحة
سبق

تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقرها بالعاصمة التونسية غدًا أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وستفتتح الدورة التي تُعقد عبر الدائرة التلفزيونية بكلمة وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وستناقش الدورة عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.

ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وستناقش الدورة أيضًا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين (2020) والثامنة والثلاثين (2021)م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
04:54 PM

"الداخلية العرب" تعقد غداً أعمال الدورة الـ38.. وهذه أهم الموضوعات المطروحة

بمشاركة ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمقرها بالعاصمة التونسية غدًا أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وستفتتح الدورة التي تُعقد عبر الدائرة التلفزيونية بكلمة وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وستناقش الدورة عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين.

ومن أبرز الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وستناقش الدورة أيضًا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين (2020) والثامنة والثلاثين (2021)م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المهمة الأخرى.

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