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وزير الرياضة يرحب بزيارة ولي العهد التاريخية: "في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً"

خلال حضوره موقع سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

رحب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديداً على كورنيش جدة.

ونشر "الفيصل" تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :" في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً.. بحضورك سيدي تمنحنا حافزاً لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك".

وانطلقت منافسات السباق والذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة" على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الرياضة يرحب بزيارة ولي العهد التاريخية: "في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً"
سبق

رحب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديداً على كورنيش جدة.

ونشر "الفيصل" تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :" في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً.. بحضورك سيدي تمنحنا حافزاً لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك".

وانطلقت منافسات السباق والذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة" على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
09:28 PM

وزير الرياضة يرحب بزيارة ولي العهد التاريخية: "في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً"

خلال حضوره موقع سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رحب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى حلبة سباق فورمولا1 في السعودية، وتحديداً على كورنيش جدة.

ونشر "الفيصل" تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها :" في كل مناسبة تزيدنا شرفاً ودعماً.. بحضورك سيدي تمنحنا حافزاً لتحقيق المزيد.. حفظك الله ورعاك".

وانطلقت منافسات السباق والذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة" على حلبة كورنيش جدة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

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