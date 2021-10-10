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"كيان" للأيتام تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

للتعريف بالجمعية وأهدافها وإنجازاتها

شاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة للسنة الثالثة على التوالي بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وجاءت مشاركتها هذا العام بالتعاون مع دار الرائدية للنشر والتوزيع ، انطلاقًا من دورها الثقافي والاجتماعي والتعريف بها وبأهدافها ورسالتها في تمكين وتجويد حياة الأيتام.

وتهدف مشاركة الجمعية إلى التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها ومشروعاتها وإنجازاتها واستقطاب أعضاء فاعلين وشركاء نجاح، وقامت المشاركات بركن الجمعية من موظفات ومتطوعات، بالتعريف بها، وتوزيع النشرات التعريفية للزائرين.

لتبث الجمعية رسالتها وأهدافها لمرتادي المعرض عن : تحسين جودة حياة الأيتام ذوي الظروف الخاصة وتمكينهم من خلال برامج تنموية وشراكات نوعية ليكونوا فاعلين في المجتمع. وقد حظي ركن الجمعية بزيارة عدد كبير من الزائرين.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي أن الجمعية تحرص على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب باعتباره أحد أكبر المناسبات الثقافية في المملكة، سعيًا منها إلى إيجاد قنوات تواصل مع فئات المجتمع كافة والتعريف بالجمعية وأهدافها، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى بناء اليتيم وتقريب وجهات النظر بين أفراد المجتمع لدعم أبناء "كيان" ماديًا ومعنويًا والمشاركة في المسؤولية المجتمعية لبناء إنسان كيان وأضافت الغامدي أن معارض الكتاب لها دور مهم في تعزيز الحراك الثقافي، إذ مازال الكتاب الوسيلة الأفضل للقراءة والثقافة والمعرفة. وإن بلادنا تمتلك من الوعي الثقافي ما يؤهلها لتكون مراكز للإشعاع الحضاري.

وقالت شيخة العتيبي المدير التنفيذي بالجمعية : حرصنا أشد الحرص على مشاركة جمعية كيان بمعرض الكتاب هذا العام لما له من أهمية عظيمة عند جميع أفراد المجتمع وكانت مشاركتنا بهدف التعريف بالجمعية ومشروعاتها وإنجازاتها واستقطاب نوعية مثقفة ورائدة ليكونوا أعضاء في الجمعية فاعلين ينضمون إلى العقد الفريد لعضواتنا وأعضائنا الكرام. ونشكر دار الرائدية للنشر والتوزيع لتعاونها معنا هذا العام.

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"كيان" للأيتام تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب
سبق

شاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة للسنة الثالثة على التوالي بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وجاءت مشاركتها هذا العام بالتعاون مع دار الرائدية للنشر والتوزيع ، انطلاقًا من دورها الثقافي والاجتماعي والتعريف بها وبأهدافها ورسالتها في تمكين وتجويد حياة الأيتام.

وتهدف مشاركة الجمعية إلى التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها ومشروعاتها وإنجازاتها واستقطاب أعضاء فاعلين وشركاء نجاح، وقامت المشاركات بركن الجمعية من موظفات ومتطوعات، بالتعريف بها، وتوزيع النشرات التعريفية للزائرين.

لتبث الجمعية رسالتها وأهدافها لمرتادي المعرض عن : تحسين جودة حياة الأيتام ذوي الظروف الخاصة وتمكينهم من خلال برامج تنموية وشراكات نوعية ليكونوا فاعلين في المجتمع. وقد حظي ركن الجمعية بزيارة عدد كبير من الزائرين.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي أن الجمعية تحرص على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب باعتباره أحد أكبر المناسبات الثقافية في المملكة، سعيًا منها إلى إيجاد قنوات تواصل مع فئات المجتمع كافة والتعريف بالجمعية وأهدافها، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى بناء اليتيم وتقريب وجهات النظر بين أفراد المجتمع لدعم أبناء "كيان" ماديًا ومعنويًا والمشاركة في المسؤولية المجتمعية لبناء إنسان كيان وأضافت الغامدي أن معارض الكتاب لها دور مهم في تعزيز الحراك الثقافي، إذ مازال الكتاب الوسيلة الأفضل للقراءة والثقافة والمعرفة. وإن بلادنا تمتلك من الوعي الثقافي ما يؤهلها لتكون مراكز للإشعاع الحضاري.

وقالت شيخة العتيبي المدير التنفيذي بالجمعية : حرصنا أشد الحرص على مشاركة جمعية كيان بمعرض الكتاب هذا العام لما له من أهمية عظيمة عند جميع أفراد المجتمع وكانت مشاركتنا بهدف التعريف بالجمعية ومشروعاتها وإنجازاتها واستقطاب نوعية مثقفة ورائدة ليكونوا أعضاء في الجمعية فاعلين ينضمون إلى العقد الفريد لعضواتنا وأعضائنا الكرام. ونشكر دار الرائدية للنشر والتوزيع لتعاونها معنا هذا العام.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
10:41 PM

"كيان" للأيتام تشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب

للتعريف بالجمعية وأهدافها وإنجازاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة للسنة الثالثة على التوالي بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وجاءت مشاركتها هذا العام بالتعاون مع دار الرائدية للنشر والتوزيع ، انطلاقًا من دورها الثقافي والاجتماعي والتعريف بها وبأهدافها ورسالتها في تمكين وتجويد حياة الأيتام.

وتهدف مشاركة الجمعية إلى التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها ومشروعاتها وإنجازاتها واستقطاب أعضاء فاعلين وشركاء نجاح، وقامت المشاركات بركن الجمعية من موظفات ومتطوعات، بالتعريف بها، وتوزيع النشرات التعريفية للزائرين.

لتبث الجمعية رسالتها وأهدافها لمرتادي المعرض عن : تحسين جودة حياة الأيتام ذوي الظروف الخاصة وتمكينهم من خلال برامج تنموية وشراكات نوعية ليكونوا فاعلين في المجتمع. وقد حظي ركن الجمعية بزيارة عدد كبير من الزائرين.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها بنت سعيد الغامدي أن الجمعية تحرص على المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب باعتباره أحد أكبر المناسبات الثقافية في المملكة، سعيًا منها إلى إيجاد قنوات تواصل مع فئات المجتمع كافة والتعريف بالجمعية وأهدافها، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى بناء اليتيم وتقريب وجهات النظر بين أفراد المجتمع لدعم أبناء "كيان" ماديًا ومعنويًا والمشاركة في المسؤولية المجتمعية لبناء إنسان كيان وأضافت الغامدي أن معارض الكتاب لها دور مهم في تعزيز الحراك الثقافي، إذ مازال الكتاب الوسيلة الأفضل للقراءة والثقافة والمعرفة. وإن بلادنا تمتلك من الوعي الثقافي ما يؤهلها لتكون مراكز للإشعاع الحضاري.

وقالت شيخة العتيبي المدير التنفيذي بالجمعية : حرصنا أشد الحرص على مشاركة جمعية كيان بمعرض الكتاب هذا العام لما له من أهمية عظيمة عند جميع أفراد المجتمع وكانت مشاركتنا بهدف التعريف بالجمعية ومشروعاتها وإنجازاتها واستقطاب نوعية مثقفة ورائدة ليكونوا أعضاء في الجمعية فاعلين ينضمون إلى العقد الفريد لعضواتنا وأعضائنا الكرام. ونشكر دار الرائدية للنشر والتوزيع لتعاونها معنا هذا العام.

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