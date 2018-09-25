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بالصور.. اختتام مناورات التمرين الرباعي للعمليات الخاصة بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية

بالعاصمة اليونانية أثينا

اختتم يوم الخميس الماضي، التمرين الرباعي المشترك بجمهورية اليونان بالعاصمة أثينا، وذلك بمشاركة وحدات المظلييين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية، بحضور معالي نائب وزير الدفاع اليوناني، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وقادة القوات بوزارة الدفاع اليونانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان سعد بن عبدالرحمن العمار ومساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة اللواء الركن سلطان إسلام .

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقًا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.

قوات الأمن الخاصة القوات البرية الملكية السعودية اليونان أثينا التمرين الرباعي المشترك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. اختتام مناورات التمرين الرباعي للعمليات الخاصة بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية
سبق

اختتم يوم الخميس الماضي، التمرين الرباعي المشترك بجمهورية اليونان بالعاصمة أثينا، وذلك بمشاركة وحدات المظلييين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية، بحضور معالي نائب وزير الدفاع اليوناني، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وقادة القوات بوزارة الدفاع اليونانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان سعد بن عبدالرحمن العمار ومساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة اللواء الركن سلطان إسلام .

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقًا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
04:54 PM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
07:25 PM

بالصور.. اختتام مناورات التمرين الرباعي للعمليات الخاصة بمشاركة القوات البرية الملكية السعودية

بالعاصمة اليونانية أثينا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,626

اختتم يوم الخميس الماضي، التمرين الرباعي المشترك بجمهورية اليونان بالعاصمة أثينا، وذلك بمشاركة وحدات المظلييين وقوات الأمن الخاصة بالقوات البرية الملكية السعودية والقوات الخاصة الإماراتية والقوات الخاصة وقوات الصاعقة والمظلات بالجيش المصري وقوات العمليات الخاصة المشتركة اليونانية، بحضور معالي نائب وزير الدفاع اليوناني، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني وقادة القوات بوزارة الدفاع اليونانية، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان سعد بن عبدالرحمن العمار ومساعد قائد وحدات المظليين والقوات الأمن الخاصة اللواء الركن سلطان إسلام .

ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبيّة والقتاليّة، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، والذي يحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقًا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.

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