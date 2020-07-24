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"الصحة العالمية": الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) التي غيّرت حياتنا, داعيا الجميع إلى اتخاذ القرارات الصحيحة وإيجاد سبل لنعيش حياتنا بشكل سليم وحماية أنفسنا وحماية الآخرين من العدوى، وسيكون ذلك هو الوضع الطبيعي الجديد.

وأضاف أن الفيروس مازال موجودا، حتى في المناطق التي لا تشهد تفشيا واسعا ويجب على الجميع الالتزام بالتباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامات.

وقال أدهانوم إن عدد حالات الإصابة بالفيروس تخطت 15 مليون إصابة و620 ألف حالة وفاة، مشيرا إلى أنه بينما تأثرت معظم البلدان بهذه الجائحة، فإن نصف حالات الإصابة وقعت في ثلاثة بلدان، وأن عشرة ملايين حالة أي ثلثي الإصابات في العالم سجلت في عشرة بلدان، موضحا أن الانتقال الحاد للفيروس يستمر في مجموعة صغيرة من البلدان.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة أطلقت أمس بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجامعة جورج تاون مختبرا قانونيا بشأن مرض كوفيد - 19 ، وهو قاعدة بيانات تضم القوانين التي اتخذتها البلدان وطبقتها لمواجهة الجائحة، والتدابير القانونية للتباعد وفرض حالات الطوارئ، مفيدا أن القوانين المصممة بشكل جيد تساهم في بناء نظم صحية قوية، وعلى العكس القوانين الرديئة تسيء للسكان المهمشين أصلا، وتعيق الجهود المبذولة لوضع حد للوباء.

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة العالمية": الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا
سبق

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) التي غيّرت حياتنا, داعيا الجميع إلى اتخاذ القرارات الصحيحة وإيجاد سبل لنعيش حياتنا بشكل سليم وحماية أنفسنا وحماية الآخرين من العدوى، وسيكون ذلك هو الوضع الطبيعي الجديد.

وأضاف أن الفيروس مازال موجودا، حتى في المناطق التي لا تشهد تفشيا واسعا ويجب على الجميع الالتزام بالتباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامات.

وقال أدهانوم إن عدد حالات الإصابة بالفيروس تخطت 15 مليون إصابة و620 ألف حالة وفاة، مشيرا إلى أنه بينما تأثرت معظم البلدان بهذه الجائحة، فإن نصف حالات الإصابة وقعت في ثلاثة بلدان، وأن عشرة ملايين حالة أي ثلثي الإصابات في العالم سجلت في عشرة بلدان، موضحا أن الانتقال الحاد للفيروس يستمر في مجموعة صغيرة من البلدان.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة أطلقت أمس بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجامعة جورج تاون مختبرا قانونيا بشأن مرض كوفيد - 19 ، وهو قاعدة بيانات تضم القوانين التي اتخذتها البلدان وطبقتها لمواجهة الجائحة، والتدابير القانونية للتباعد وفرض حالات الطوارئ، مفيدا أن القوانين المصممة بشكل جيد تساهم في بناء نظم صحية قوية، وعلى العكس القوانين الرديئة تسيء للسكان المهمشين أصلا، وتعيق الجهود المبذولة لوضع حد للوباء.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:22 AM

"الصحة العالمية": الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ) التي غيّرت حياتنا, داعيا الجميع إلى اتخاذ القرارات الصحيحة وإيجاد سبل لنعيش حياتنا بشكل سليم وحماية أنفسنا وحماية الآخرين من العدوى، وسيكون ذلك هو الوضع الطبيعي الجديد.

وأضاف أن الفيروس مازال موجودا، حتى في المناطق التي لا تشهد تفشيا واسعا ويجب على الجميع الالتزام بالتباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامات.

وقال أدهانوم إن عدد حالات الإصابة بالفيروس تخطت 15 مليون إصابة و620 ألف حالة وفاة، مشيرا إلى أنه بينما تأثرت معظم البلدان بهذه الجائحة، فإن نصف حالات الإصابة وقعت في ثلاثة بلدان، وأن عشرة ملايين حالة أي ثلثي الإصابات في العالم سجلت في عشرة بلدان، موضحا أن الانتقال الحاد للفيروس يستمر في مجموعة صغيرة من البلدان.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة أطلقت أمس بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وجامعة جورج تاون مختبرا قانونيا بشأن مرض كوفيد - 19 ، وهو قاعدة بيانات تضم القوانين التي اتخذتها البلدان وطبقتها لمواجهة الجائحة، والتدابير القانونية للتباعد وفرض حالات الطوارئ، مفيدا أن القوانين المصممة بشكل جيد تساهم في بناء نظم صحية قوية، وعلى العكس القوانين الرديئة تسيء للسكان المهمشين أصلا، وتعيق الجهود المبذولة لوضع حد للوباء.

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