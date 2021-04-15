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بعد فرض واشنطن عقوبات عليها.. روسيا تستدعي السفير الأمريكي لإجراء محادثات عسيرة

موسكو أكدت أنها سترد حتماً عليها

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي لديها جون سوليفان، اليوم الخميس، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا.

ذكرت الوزارة أن موسكو ستردّ حتماً على العقوبات الجديدة، التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

وأضافت أنها استدعت سفير واشنطن في موسكو لإجراء "محادثات عسيرة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 كياناً روسياً، و16 شخصية، بالإضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد فرض واشنطن عقوبات عليها.. روسيا تستدعي السفير الأمريكي لإجراء محادثات عسيرة
سبق

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي لديها جون سوليفان، اليوم الخميس، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا.

ذكرت الوزارة أن موسكو ستردّ حتماً على العقوبات الجديدة، التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

وأضافت أنها استدعت سفير واشنطن في موسكو لإجراء "محادثات عسيرة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 كياناً روسياً، و16 شخصية، بالإضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
05:38 PM

بعد فرض واشنطن عقوبات عليها.. روسيا تستدعي السفير الأمريكي لإجراء محادثات عسيرة

موسكو أكدت أنها سترد حتماً عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,561

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الأمريكي لديها جون سوليفان، اليوم الخميس، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة ضد روسيا.

ذكرت الوزارة أن موسكو ستردّ حتماً على العقوبات الجديدة، التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

وأضافت أنها استدعت سفير واشنطن في موسكو لإجراء "محادثات عسيرة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 كياناً روسياً، و16 شخصية، بالإضافة إلى طرد 10 دبلوماسيين روس.

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