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عدسة "سبق" ترصد احتفالات المواطنين باليوم الوطني في حديقة الردف بالطائف

رفعوا  الشعارات الوطنية حاملين راية التوحيد وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة

رصدت "سبق" مساء اليوم الأحد، احتفال زوار حديقة الردف بمحافظة الطائف بذكرى اليوم الوطني 89 ، وذلك برفعهم الشعارات الوطنية حاملين راية التوحيد وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.

وتفصيلاً، شهدت حديقة الردف توافد العديد من الأسر بصحبة الأطفال الذين رفعوا شعارات الوطن حاملين راية التوحيد مشاركة منهم في الاحتفال باليوم الوطني الـ89 ، ومبادرة من ذويهم لغرس محبة الوطن وولاة الأمر في قلوب الأطفال، لتنمو مع الزمن عبر مراحل الوفاء والعطاء لوطننا الغالي الذي نحافظ على أمنه ومكتسباته، ونفديه بأرواحنا.

يُشار إلى أن أمانة الطائف تقيم اليوم وغدًا احتفالات بحديقة الردف وحديقة الملك عبدالله وحديقة الفيصلية بالحوية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.


وتقيم الأمانة العديد من الفعاليات منها عروض النافورة التفاعلية بحديقة الردف والألعاب النارية والعرضة السعودية، ومسرح الطفل وقافلة الخير، والإنزال المظلي.

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عدسة "سبق" ترصد احتفالات المواطنين باليوم الوطني في حديقة الردف بالطائف
سبق

رصدت "سبق" مساء اليوم الأحد، احتفال زوار حديقة الردف بمحافظة الطائف بذكرى اليوم الوطني 89 ، وذلك برفعهم الشعارات الوطنية حاملين راية التوحيد وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.

وتفصيلاً، شهدت حديقة الردف توافد العديد من الأسر بصحبة الأطفال الذين رفعوا شعارات الوطن حاملين راية التوحيد مشاركة منهم في الاحتفال باليوم الوطني الـ89 ، ومبادرة من ذويهم لغرس محبة الوطن وولاة الأمر في قلوب الأطفال، لتنمو مع الزمن عبر مراحل الوفاء والعطاء لوطننا الغالي الذي نحافظ على أمنه ومكتسباته، ونفديه بأرواحنا.

يُشار إلى أن أمانة الطائف تقيم اليوم وغدًا احتفالات بحديقة الردف وحديقة الملك عبدالله وحديقة الفيصلية بالحوية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.


وتقيم الأمانة العديد من الفعاليات منها عروض النافورة التفاعلية بحديقة الردف والألعاب النارية والعرضة السعودية، ومسرح الطفل وقافلة الخير، والإنزال المظلي.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
09:23 PM

عدسة "سبق" ترصد احتفالات المواطنين باليوم الوطني في حديقة الردف بالطائف

رفعوا  الشعارات الوطنية حاملين راية التوحيد وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة

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سعود الدعجاني - الطائف
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1,463

رصدت "سبق" مساء اليوم الأحد، احتفال زوار حديقة الردف بمحافظة الطائف بذكرى اليوم الوطني 89 ، وذلك برفعهم الشعارات الوطنية حاملين راية التوحيد وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة منهم.

وتفصيلاً، شهدت حديقة الردف توافد العديد من الأسر بصحبة الأطفال الذين رفعوا شعارات الوطن حاملين راية التوحيد مشاركة منهم في الاحتفال باليوم الوطني الـ89 ، ومبادرة من ذويهم لغرس محبة الوطن وولاة الأمر في قلوب الأطفال، لتنمو مع الزمن عبر مراحل الوفاء والعطاء لوطننا الغالي الذي نحافظ على أمنه ومكتسباته، ونفديه بأرواحنا.

يُشار إلى أن أمانة الطائف تقيم اليوم وغدًا احتفالات بحديقة الردف وحديقة الملك عبدالله وحديقة الفيصلية بالحوية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 لتوحيد المملكة العربية السعودية.


وتقيم الأمانة العديد من الفعاليات منها عروض النافورة التفاعلية بحديقة الردف والألعاب النارية والعرضة السعودية، ومسرح الطفل وقافلة الخير، والإنزال المظلي.

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