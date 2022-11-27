"إغلاق الآبار" يفجّر أزمة في "فيفاء".. والمياه: "أعدناها وهذا هو السبب"

أصحاب الصهاريج لجأوا إلى جلب المياه من المحافظات الأخرى

تضاعفت أسعار صهاريج المياه؛ بعد قرار إغلاق الآبار في محافظة فيفاء، بمنطقة جازان جنوبي السعودية.

وأدى إغلاق الآبار بمحافظة فيفاء والتي كانت تغطي وتغذي المحافظة؛ إلى ارتفاع فاحش في سعر صهاريج المياه، لتقفز الأسعار إلى أضعاف التسعيرة المتعارف عليها.

ويأتي ارتفاع سعر صهاريج المياه بسبب أزمة فجرها قرار إغلاق الآبار في فيفاء، ولجوء أصحاب الصهاريج لجلب المياه من محافظات أخرى خارج فيفاء.

وأعادت أزمة "إغلاق الآبار" مشروع توصيل المياه للمنازل، إلى الواجهة، والذي كان حلم مئات الأسر في فيفاء، ومضت عليه سنوات عدة دون أن يُستكمل.

من جانبه، قال المتحدث باسم الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، وليد باحسن لـ"سبق": تمت عملية إعادة تشغيل الآبار.

وأضاف: سبب إغلاقها جاء بناءً على طلب من قبل رئيس مركز بلغازي، بعد تشكيل لجنة مكونة من الجهات ذات الاختصاص، وذلك لتقليص العمالة غير الرسمية، بناءً على الوضع الأمني الراهن.