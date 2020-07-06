النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جنيف.. المملكة تؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد: نصيب كبير من الإصلاحات

"البلوي": رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وضعا تمكين المرأة ضمن أهم أولوياتهما

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، وما تحظى به من حماية حقوقها وتمكينها، وحصولها على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة خاصة في عالم العمل، وذلك من خلال كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق.


وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمة اليوم "أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، والذي ركز على حقوق المرأة في عالم العمل المتغير": أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياتها، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف، ومساواتها مع الرجل بالأجور، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة وزيادة فرصها للدخول إلى سوق العمل.


ولفت النظر إلى أن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لما يقارب مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030. ولإنهاء الأنماط الهيكلية لعمل المرأة وعمل الرجل، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع المرأة السعودية إلى دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - أصدر مؤخراً أمرًا ملكيًا بتعيين 13 امراة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي يعد استكمالاً لما تقوم به حكومة المملكة لتمكين المرأة بشغل المناصب القيادية.


وأضاف البلوي أنه في سبيل التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل المتغير، كرّست المملكة العربية السعودية من خلال أنظمتها وأجهزتها، جهودها في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة أثناء تأدية عملها؛ لتمكينها من العمل في بيئة آمنة، وذلك عبر سنّ قوانين لحماية المرأة وحفظ حقوقها كنظام مكافحة التحرش، ونظام الحماية من الإيذاء.

المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جنيف.. المملكة تؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد: نصيب كبير من الإصلاحات
سبق

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، وما تحظى به من حماية حقوقها وتمكينها، وحصولها على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة خاصة في عالم العمل، وذلك من خلال كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق.


وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمة اليوم "أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، والذي ركز على حقوق المرأة في عالم العمل المتغير": أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياتها، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف، ومساواتها مع الرجل بالأجور، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة وزيادة فرصها للدخول إلى سوق العمل.


ولفت النظر إلى أن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لما يقارب مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030. ولإنهاء الأنماط الهيكلية لعمل المرأة وعمل الرجل، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع المرأة السعودية إلى دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - أصدر مؤخراً أمرًا ملكيًا بتعيين 13 امراة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي يعد استكمالاً لما تقوم به حكومة المملكة لتمكين المرأة بشغل المناصب القيادية.


وأضاف البلوي أنه في سبيل التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل المتغير، كرّست المملكة العربية السعودية من خلال أنظمتها وأجهزتها، جهودها في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة أثناء تأدية عملها؛ لتمكينها من العمل في بيئة آمنة، وذلك عبر سنّ قوانين لحماية المرأة وحفظ حقوقها كنظام مكافحة التحرش، ونظام الحماية من الإيذاء.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:16 PM

جنيف.. المملكة تؤكد أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد: نصيب كبير من الإصلاحات

"البلوي": رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني وضعا تمكين المرأة ضمن أهم أولوياتهما

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
660

أكدت المملكة العربية السعودية أهمية دور المرأة في تعزيز الاقتصاد، وما تحظى به من حماية حقوقها وتمكينها، وحصولها على نصيب كبير من الإصلاحات والتطورات التي تشهدها المملكة خاصة في عالم العمل، وذلك من خلال كمية ونوعية التدابير المتخذة في هذا السياق.


وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة في الأمم المتحدة مشعل بن علي البلوي في كلمة اليوم "أثناء مناقشة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف اليوم تقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة، والذي ركز على حقوق المرأة في عالم العمل المتغير": أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مساواتها مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، كما وضعت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 تمكين المرأة السعودية ضمن أهم أولوياتها، حيث تم حظر التمييز ضد المرأة في الوظائف، ومساواتها مع الرجل بالأجور، ورفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة وزيادة فرصها للدخول إلى سوق العمل.


ولفت النظر إلى أن الرؤية تهدف إلى توفير فرص عمل لما يقارب مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030. ولإنهاء الأنماط الهيكلية لعمل المرأة وعمل الرجل، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تشجيع المرأة السعودية إلى دراسة مختلف التخصصات، وبالأخصّ دراسة العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والتخصصات الهندسيّة، وهذا يتيح مجالات متنوعة في سوق العمل، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - أصدر مؤخراً أمرًا ملكيًا بتعيين 13 امراة في مجلس هيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي يعد استكمالاً لما تقوم به حكومة المملكة لتمكين المرأة بشغل المناصب القيادية.


وأضاف البلوي أنه في سبيل التصدي للعنف والتحرش في عالم العمل المتغير، كرّست المملكة العربية السعودية من خلال أنظمتها وأجهزتها، جهودها في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة أثناء تأدية عملها؛ لتمكينها من العمل في بيئة آمنة، وذلك عبر سنّ قوانين لحماية المرأة وحفظ حقوقها كنظام مكافحة التحرش، ونظام الحماية من الإيذاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,617
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,593
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,838

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة