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إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين احترازياً بسبب الأمطار

تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم، وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين احترازياً بسبب الأمطار
سبق

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم، وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
05:50 PM

إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين احترازياً بسبب الأمطار

تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد

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سعود الدعجاني - الطائف
0
448

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم، وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

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