"الطلبة السعوديين" بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّلون رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة

قاموا بتشكيله بـ 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر وقابل لإعادة الاستخدام

سجّل نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي بالولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة العربية السعودية، مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك تزامنًا مع احتفال النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "أملنا الأخضر".

وتفصيلاً، أوضحت عضو اتحاد الطلاب السعوديين بالجامعة ليان الخضيري، أنه تم تشكيل العلم في الحرم الجامعي باستخدام 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر، بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، مبينةً أن العمل على تنفيذه استغرق ست ساعات لتكون النتيجة النهائية بمقاس 16.76 × 19.81م، وقاموا بعد إتمام العمل بتوزيع الأكياس مجانًا على المتسوقين.