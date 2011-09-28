"الطلبة السعوديين" بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّلون رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة
قاموا بتشكيله بـ 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر وقابل لإعادة الاستخدام
سجّل نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي بالولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة العربية السعودية، مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك تزامنًا مع احتفال النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "أملنا الأخضر".
وتفصيلاً، أوضحت عضو اتحاد الطلاب السعوديين بالجامعة ليان الخضيري، أنه تم تشكيل العلم في الحرم الجامعي باستخدام 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر، بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، مبينةً أن العمل على تنفيذه استغرق ست ساعات لتكون النتيجة النهائية بمقاس 16.76 × 19.81م، وقاموا بعد إتمام العمل بتوزيع الأكياس مجانًا على المتسوقين.
"الطلبة السعوديين" بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّلون رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-28
سجّل نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي بالولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة العربية السعودية، مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك تزامنًا مع احتفال النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "أملنا الأخضر".
وتفصيلاً، أوضحت عضو اتحاد الطلاب السعوديين بالجامعة ليان الخضيري، أنه تم تشكيل العلم في الحرم الجامعي باستخدام 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر، بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، مبينةً أن العمل على تنفيذه استغرق ست ساعات لتكون النتيجة النهائية بمقاس 16.76 × 19.81م، وقاموا بعد إتمام العمل بتوزيع الأكياس مجانًا على المتسوقين.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:03 AM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:11 AM
"الطلبة السعوديين" بجامعة سنسناتي الأمريكية يسجّلون رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة
قاموا بتشكيله بـ 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر وقابل لإعادة الاستخدام
سجّل نادي الطلبة السعوديين بجامعة سنسناتي بالولايات المتحدة، رقمًا قياسيًا لأكبر علم للمملكة العربية السعودية، مصنوع من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك تزامنًا مع احتفال النادي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة تحت شعار "أملنا الأخضر".
وتفصيلاً، أوضحت عضو اتحاد الطلاب السعوديين بالجامعة ليان الخضيري، أنه تم تشكيل العلم في الحرم الجامعي باستخدام 3500 كيس باللونين الأخضر والأصفر، بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، مبينةً أن العمل على تنفيذه استغرق ست ساعات لتكون النتيجة النهائية بمقاس 16.76 × 19.81م، وقاموا بعد إتمام العمل بتوزيع الأكياس مجانًا على المتسوقين.