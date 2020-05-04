"بلدية القريات" تغلق مركزي تسوق لإدخالها أطفالاً دون 15 عامًا

غرَّمت 8 محال تجارية لعدم تقيدها باشتراطات واحترازات "كورونا"

أغلقت بلدية محافظة القريات اليوم مركزي تسوق وغرمت (8) محال تجارية بالمحافظة، بسبب دخول أطفال تحت سن 15 عامًا وعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا".

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري أنه تم إغلاق مركزي تسوق بسبب دخول الأطفال تحت سن (15) عامًا، وتم تحرير محضر بالمخالفات والإحالة لجهات الاختصاص، كما تم تغريم (8) محال أخرى لعدم تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة ومنع تفشي وانتشار الجائحة.

ودعا المهندس "الشمري" المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة القريات وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة، مشددًا في الوقت ذاته على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل من يحاول المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن بلدية القريات وضعت (23) شرطًا على المجمعات والمولات والمراكز التجارية بعدم الفتح إلا بعد تطبيق الشروط المعلنة والتي من ضمنها منع دخول الأطفال تحت سن (15) عامًا، مؤكدةً أنها لن تتهاون بتطبيق الجزاءات والغرامات والإغلاق المقررة في ذلك.