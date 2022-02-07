"العاصمي" يدشن نشرة "التربية" ويباشر توقيع اتفاقية رعاية مع "العبيكان" للتعليم

تهدف للتواصل بين الساحة التربوية للدول الأعضاء بالمكتب والقارئ العربي عمومًا

دشّن المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، العدد الأول من نشرة "التربية" الإلكترونية، مبينًا أنّ هذه النشرة تهدف إلى مدّ جسور التواصل بين المكتب والساحة التربوية للدول الأعضاء بالمكتب والقارئ العربي بشكلٍ عام، وقدّم شكره الجزيل لـ"العبيكان" للتعليم على رعايتها للنشرة.

تم التوقيع معهم على اتفاقية رعاية للنشرة بحضور محمد بن عبدالله الفريح مدير العبيكان للنشر والترجمة.

ومن جانب آخر أكّد الفريح أن رعاية "العبيكان" للنشرة تأتي ضمن سلسلة الدعم التي تقدمها الشركة للنشر التربوي الهادف، مبديًا سعادته بما احتوته النشرة من أقسام تربوية متخصصة وحديثة.

يُذكر أنّ نشرة "التربية" هي نشرة شهرية إلكترونية رقمية تفاعلية، ذات محتوى مقروء ومرئي ومسموع، تصدر من مكتب التربية العربي لدول الخليج، يسعى من خلالها المكتب للإسهام في طرح أفضل المعالجات العلمية المبتكرة للمستجدات والقضايا التربوية المعاصرة، ونشر المعرفة، والاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية.



يمكن الاطلاع على العدد الأول من النشرة عن طريق الرابط الآتي: https://storage.googleapis.com/tarbiah/tarbiah1/index.html