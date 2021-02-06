استعاد الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الرائد برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري المحترفين. الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب نتيجة ومستوى بعد أن زار مرمى حارس الرائد أحمد الرحيلي ثلاث مرات. الهدف الأول جاء عن طريق "بانيغا" من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ18، ثم أضاف "جوانكا" الهدف الثاني عند الدقيقة الـ25 بعد استثماره عرضية عبد الله الزوري. وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (47) أحرز "فابيو مارتينيز " الهدف الشبابي الثالث. وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ47، ومن خطأ فادح من المدافع الشبابي أحمد شراحيلي، حول كرة إلى مهاجم الرائد كريم البركاوي الذي لم يتوانَ في إيداع الكرة داخل شباك الحارس زيد البورادي هدفًا أول للرائد. وعاد "جوانكا" لمضاعفة جراح الضيوف بهدف شبابي رابع عند الدقيقة الـ73 من رأسية رائعة، وصلته من ركلة زاوية. وفي الدقيقة الـ84 دفع مدرب الشباب بالنيجيري "ايغالو" في مشاركته الأولى مع الفريق، ومن ثم زج باللاعب نواف العابد. وبتلك النتيجة استعاد الشباب الصدارة بـ35 نقطة، فيما بقي الرائد عند رصيده السابق (19 نقطة).

"فتت" الرائد برباعية.. الشباب يستعيد الصدارة من جديد أحمد سرور سبق 2021-02-06 استعاد الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الرائد برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري المحترفين.



الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب نتيجة ومستوى بعد أن زار مرمى حارس الرائد أحمد الرحيلي ثلاث مرات.



الهدف الأول جاء عن طريق "بانيغا" من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ18، ثم أضاف "جوانكا" الهدف الثاني عند الدقيقة الـ25 بعد استثماره عرضية عبد الله الزوري.



وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (47) أحرز "فابيو مارتينيز " الهدف الشبابي الثالث.



وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ47، ومن خطأ فادح من المدافع الشبابي أحمد شراحيلي، حول كرة إلى مهاجم الرائد كريم البركاوي الذي لم يتوانَ في إيداع الكرة داخل شباك الحارس زيد البورادي هدفًا أول للرائد.



وعاد "جوانكا" لمضاعفة جراح الضيوف بهدف شبابي رابع عند الدقيقة الـ73 من رأسية رائعة، وصلته من ركلة زاوية.



وفي الدقيقة الـ84 دفع مدرب الشباب بالنيجيري "ايغالو" في مشاركته الأولى مع الفريق، ومن ثم زج باللاعب نواف العابد.



وبتلك النتيجة استعاد الشباب الصدارة بـ35 نقطة، فيما بقي الرائد عند رصيده السابق (19 نقطة).

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 08:28 PM

اخر تعديل 06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442 09:18 PM

"فتت" الرائد برباعية.. الشباب يستعيد الصدارة من جديد في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين





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استعاد الشباب صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن كسب نظيره الرائد برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض في ختام الجولة الـ17 من دوري المحترفين.



الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب نتيجة ومستوى بعد أن زار مرمى حارس الرائد أحمد الرحيلي ثلاث مرات.



الهدف الأول جاء عن طريق "بانيغا" من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ18، ثم أضاف "جوانكا" الهدف الثاني عند الدقيقة الـ25 بعد استثماره عرضية عبد الله الزوري.



وعند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (47) أحرز "فابيو مارتينيز " الهدف الشبابي الثالث.



وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ47، ومن خطأ فادح من المدافع الشبابي أحمد شراحيلي، حول كرة إلى مهاجم الرائد كريم البركاوي الذي لم يتوانَ في إيداع الكرة داخل شباك الحارس زيد البورادي هدفًا أول للرائد.



وعاد "جوانكا" لمضاعفة جراح الضيوف بهدف شبابي رابع عند الدقيقة الـ73 من رأسية رائعة، وصلته من ركلة زاوية.



وفي الدقيقة الـ84 دفع مدرب الشباب بالنيجيري "ايغالو" في مشاركته الأولى مع الفريق، ومن ثم زج باللاعب نواف العابد.



وبتلك النتيجة استعاد الشباب الصدارة بـ35 نقطة، فيما بقي الرائد عند رصيده السابق (19 نقطة).