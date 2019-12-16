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"تعليم القنفذة" يعلن عقوبة الطالب المعتدي على معلمه طعناً داخل مدرسة

أكد أنه لن يتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، قرار اللجنة التي تم تشكيلها من جميع جهات الاختصاص في المكاتب الإشرافية بإدارة التعليم للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية طعناً، على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث انتهت اللجنة من التحقيق في القضية اليوم، وأصدرت قراراً بعقوبة الطالب بحرمانه من الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

أكد ذلك لـ " سبق" المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي، الذي قال: "ضمنت وزارة التعليم في لوائحها وأنظمتها ما يحمي المعلم ويحفظ له مكانته التربوية والمجتمعية ومنعت أي اعتداء عليه من قبل الآخرين، لا سيما الطالب الذي من واجبه الاحترام والتقدير ومعرفة مقام المعلم".

وأضاف: "لذا فقد أوقعت إدارة تعليم القنفذة عقوبة حرمان للطالب المعتدي على معلمه بمدرسة الأمجاد التابعة لمكتب تعليم المظيلف من الدراسة لفصلين دراسيين بناءً على ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية من مخالفات الدرجة السادسة".

واختتم:" "يؤكد تعليم القنفذة على أن الأنظمة والتشريعات أوجدت حتى تكفل الحماية لكل فرد في المنظومة التعليمية، وأنها لن تتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته".

وكانت "سبق" نشرت الاثنين الماضي خبراً بعنوان "دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف"، حيث ألقت الجهات الأمنية في وقته القبض على الطالب الذي سدد طعنة لمعلمه وأصابه في فخذه الأيمن، وذلك لخلاف بينهما، وأبلغ حينها قائد المدرسة الجهات الأمنية والتي حضرت على الفور، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، والقبض على الطالب، وتم تسليم الطالب لمخفر شرطة مركز المظيلف.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم أصدرت بياناً صحفياً نشرته "سبق" في نفس اليوم، تضمن توجيه مدير التعليم بالتحقيق بالقضية وبتشكيل لجنة من التعليم للتحقيق بشأن متابعة هذه القضية، وأعلنت يومها إدارة التعليم في بيان صحفي لها عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث تولت التحقيق في القضية.


القنفذة مدير تعليم القنفذة محمد الزاحمي الطالب المعتدي على معلمه طعناً داخل مدرسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم القنفذة" يعلن عقوبة الطالب المعتدي على معلمه طعناً داخل مدرسة
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، قرار اللجنة التي تم تشكيلها من جميع جهات الاختصاص في المكاتب الإشرافية بإدارة التعليم للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية طعناً، على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث انتهت اللجنة من التحقيق في القضية اليوم، وأصدرت قراراً بعقوبة الطالب بحرمانه من الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

أكد ذلك لـ " سبق" المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي، الذي قال: "ضمنت وزارة التعليم في لوائحها وأنظمتها ما يحمي المعلم ويحفظ له مكانته التربوية والمجتمعية ومنعت أي اعتداء عليه من قبل الآخرين، لا سيما الطالب الذي من واجبه الاحترام والتقدير ومعرفة مقام المعلم".

وأضاف: "لذا فقد أوقعت إدارة تعليم القنفذة عقوبة حرمان للطالب المعتدي على معلمه بمدرسة الأمجاد التابعة لمكتب تعليم المظيلف من الدراسة لفصلين دراسيين بناءً على ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية من مخالفات الدرجة السادسة".

واختتم:" "يؤكد تعليم القنفذة على أن الأنظمة والتشريعات أوجدت حتى تكفل الحماية لكل فرد في المنظومة التعليمية، وأنها لن تتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته".

وكانت "سبق" نشرت الاثنين الماضي خبراً بعنوان "دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف"، حيث ألقت الجهات الأمنية في وقته القبض على الطالب الذي سدد طعنة لمعلمه وأصابه في فخذه الأيمن، وذلك لخلاف بينهما، وأبلغ حينها قائد المدرسة الجهات الأمنية والتي حضرت على الفور، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، والقبض على الطالب، وتم تسليم الطالب لمخفر شرطة مركز المظيلف.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم أصدرت بياناً صحفياً نشرته "سبق" في نفس اليوم، تضمن توجيه مدير التعليم بالتحقيق بالقضية وبتشكيل لجنة من التعليم للتحقيق بشأن متابعة هذه القضية، وأعلنت يومها إدارة التعليم في بيان صحفي لها عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث تولت التحقيق في القضية.


16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
09:33 PM

"تعليم القنفذة" يعلن عقوبة الطالب المعتدي على معلمه طعناً داخل مدرسة

أكد أنه لن يتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته

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علي السحاري - القنفذة
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، قرار اللجنة التي تم تشكيلها من جميع جهات الاختصاص في المكاتب الإشرافية بإدارة التعليم للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية طعناً، على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث انتهت اللجنة من التحقيق في القضية اليوم، وأصدرت قراراً بعقوبة الطالب بحرمانه من الدراسة لمدة فصلين دراسيين.

أكد ذلك لـ " سبق" المتحدث الإعلامي لتعليم القنفذة محمد شار المرحبي، الذي قال: "ضمنت وزارة التعليم في لوائحها وأنظمتها ما يحمي المعلم ويحفظ له مكانته التربوية والمجتمعية ومنعت أي اعتداء عليه من قبل الآخرين، لا سيما الطالب الذي من واجبه الاحترام والتقدير ومعرفة مقام المعلم".

وأضاف: "لذا فقد أوقعت إدارة تعليم القنفذة عقوبة حرمان للطالب المعتدي على معلمه بمدرسة الأمجاد التابعة لمكتب تعليم المظيلف من الدراسة لفصلين دراسيين بناءً على ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية من مخالفات الدرجة السادسة".

واختتم:" "يؤكد تعليم القنفذة على أن الأنظمة والتشريعات أوجدت حتى تكفل الحماية لكل فرد في المنظومة التعليمية، وأنها لن تتوانى في تطبيق كل ما يعطي صاحب الحق حقه والمعلم مكانته".

وكانت "سبق" نشرت الاثنين الماضي خبراً بعنوان "دماء في ساحة المدرسة.. طالب يباغت معلمه بطعنة سكين بالمظيلف"، حيث ألقت الجهات الأمنية في وقته القبض على الطالب الذي سدد طعنة لمعلمه وأصابه في فخذه الأيمن، وذلك لخلاف بينهما، وأبلغ حينها قائد المدرسة الجهات الأمنية والتي حضرت على الفور، وتم التحفظ على السلاح المستخدم، والقبض على الطالب، وتم تسليم الطالب لمخفر شرطة مركز المظيلف.

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم أصدرت بياناً صحفياً نشرته "سبق" في نفس اليوم، تضمن توجيه مدير التعليم بالتحقيق بالقضية وبتشكيل لجنة من التعليم للتحقيق بشأن متابعة هذه القضية، وأعلنت يومها إدارة التعليم في بيان صحفي لها عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على أحد المعلمين أثناء الإشراف اليومي، حيث تولت التحقيق في القضية.


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