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مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ"

نفذت العديد من الأنشطة الترحيبية تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ"، وذلك تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتفصيلاً .. أُقيمت العديد من الفعاليات في مطارات المملكة التي احتفت بالمناسبة، والترحيب بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت الشقيقة على شاشات العرض وتوزيع وشاح يحمل الأعلام الوطنية السعودية والكويتية على الأشقاء الكويتيين، وصدح النشيد الوطني الكويتي في أرجاء الصالات علاوة على تسجيل مقطع صوتي ملاحي.

ونفذت الهيئة العديد من الأنشطة الترحيبية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، فيما تزين برج المراقبة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بألوان العلم الكويتي، تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما شهدت بقية مطارات المملكة بالعديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد، ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزءًا من الواجب الوطني تجاه الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا.

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مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ"
سبق

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ"، وذلك تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتفصيلاً .. أُقيمت العديد من الفعاليات في مطارات المملكة التي احتفت بالمناسبة، والترحيب بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت الشقيقة على شاشات العرض وتوزيع وشاح يحمل الأعلام الوطنية السعودية والكويتية على الأشقاء الكويتيين، وصدح النشيد الوطني الكويتي في أرجاء الصالات علاوة على تسجيل مقطع صوتي ملاحي.

ونفذت الهيئة العديد من الأنشطة الترحيبية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، فيما تزين برج المراقبة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بألوان العلم الكويتي، تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما شهدت بقية مطارات المملكة بالعديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد، ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزءًا من الواجب الوطني تجاه الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
12:23 AM

مطارات المملكة تحتفل باليوم الوطني الكويتي الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ"

نفذت العديد من الأنشطة الترحيبية تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، في احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة الـ 60 تحت شعار "تاريخ راسخ"، وذلك تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتفصيلاً .. أُقيمت العديد من الفعاليات في مطارات المملكة التي احتفت بالمناسبة، والترحيب بالمسافرين القادمين والمغادرين إلى دولة الكويت الشقيقة على شاشات العرض وتوزيع وشاح يحمل الأعلام الوطنية السعودية والكويتية على الأشقاء الكويتيين، وصدح النشيد الوطني الكويتي في أرجاء الصالات علاوة على تسجيل مقطع صوتي ملاحي.

ونفذت الهيئة العديد من الأنشطة الترحيبية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، فيما تزين برج المراقبة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بألوان العلم الكويتي، تعبيرًا عن عمق العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما شهدت بقية مطارات المملكة بالعديد من الفعاليات الوطنية في مختلف الصالات بمطارات المملكة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن احتفاء المطارات السعودية بالأشقاء في دولة الكويت بمناسبة يومهم الوطني المجيد، ولمشاركتهم الفرحة وتقاسم التهاني بين الأشقاء، معتبرين ذلك جزءًا من الواجب الوطني تجاه الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا.

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