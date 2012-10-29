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تبوك.. 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية وهذا موعد سحب القرعة

تجاوز عددها 2900 قطعة للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية

حددت أمانة منطقة تبوك موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والمنح السامية والتي تجاوزت 2900 قطعة سكنية مقسمة على ثلاثة مخططات سكنية.

وفي هذا الإطار أكدت "الأمانة" بأن سحب القرعة سيكون في اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر للعام الجاري 1442هـ، موضحة أنه سيتم تحديد إعلان طريقة القرعة في وقت لاحق قبل الموعد المحدد بأسبوع، وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق أعلى معايير السلامة للمواطنين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية وهذا موعد سحب القرعة
سبق

حددت أمانة منطقة تبوك موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والمنح السامية والتي تجاوزت 2900 قطعة سكنية مقسمة على ثلاثة مخططات سكنية.

وفي هذا الإطار أكدت "الأمانة" بأن سحب القرعة سيكون في اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر للعام الجاري 1442هـ، موضحة أنه سيتم تحديد إعلان طريقة القرعة في وقت لاحق قبل الموعد المحدد بأسبوع، وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق أعلى معايير السلامة للمواطنين.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
04:12 PM

تبوك.. 3 مخططات سكنية لأصحاب المنح السامية وهذا موعد سحب القرعة

تجاوز عددها 2900 قطعة للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية

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بدر الجبل - تبوك
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حددت أمانة منطقة تبوك موعد سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والمنح السامية والتي تجاوزت 2900 قطعة سكنية مقسمة على ثلاثة مخططات سكنية.

وفي هذا الإطار أكدت "الأمانة" بأن سحب القرعة سيكون في اليوم العاشر من شهر ربيع الآخر للعام الجاري 1442هـ، موضحة أنه سيتم تحديد إعلان طريقة القرعة في وقت لاحق قبل الموعد المحدد بأسبوع، وذلك لمراعاة مستجدات فيروس كورونا وتطبيق أعلى معايير السلامة للمواطنين.

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