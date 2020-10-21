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شاهد.. "مدني القوز" يخمد حريقاً بمقبرة المجيرمة بالحبيل أضرمه مجهولون

البلدية جمعت الأشجار ولَم ترفعها.. ومصدر: جارٍ تنظيف المقبرة وإغلاقها

تمكّن رجال الإطفاء والدفاع المدني بمركز القوز، في زمن قياسي، من السيطرة على الحريق الذي شبّ، مساء أمس، بمقبرة المجيرمة ببلدة الحبيل بمركز القوز- جنوبي محافظة القنفذة، في ظروف وصفت بالغامضة لمَن تسبّب في الحريق.

ورجح مصدر لـ«سبق»، أن يكون سبب الحريق الرئيس هو قيام البلدية بتنظيف المقبرة منذ فترة، وقام عمالتها بجمع أشجار السمر والسلم ووضعته في وسط المقبرة لحين رفعه من مكانه، ولكن اندلعت النيران لأسباب مجهولة في السمر والسلم اليابس بالمقبرة قبيل رفعه من قِبل البلدية.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية لا تزال تبحث عن مسبّبي الحريق الذي مازالت أسبابه مجهولة حتى الآن.

وتابع المصدر أن فريق الدفاع المدني سيطر على الحريق دون أي خسائر مادية تذكر، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماده.

وتداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحريق الذي اندلع بمقبرة المجيرمة بالحبيل، مساء الثلاثاء، قبل السيطرة عليه وإخماده.

من جهته، أجاب مصدر بالدفاع المدني عن تساؤلات "سبق"، بحسب المعلومات المتوافرة لديها من مصدرها، بأن سبب الحريق هو قيام عمال البلدية منذ فترة بتنظيف المقبرة وجمع الأشجار بداخلها ووضعها في وسط المقبرة لحين رفعها، لافتاً إلى أنه لم يتبين لهم ذلك وستتم مخاطبة البلدية، مشيراً إلى أنه تم طلبهم مع الشرطة وتم تسليمهم الموقع لتنظيف وإغلاق المقبرة بسور وباب.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني القوز" يخمد حريقاً بمقبرة المجيرمة بالحبيل أضرمه مجهولون
سبق

تمكّن رجال الإطفاء والدفاع المدني بمركز القوز، في زمن قياسي، من السيطرة على الحريق الذي شبّ، مساء أمس، بمقبرة المجيرمة ببلدة الحبيل بمركز القوز- جنوبي محافظة القنفذة، في ظروف وصفت بالغامضة لمَن تسبّب في الحريق.

ورجح مصدر لـ«سبق»، أن يكون سبب الحريق الرئيس هو قيام البلدية بتنظيف المقبرة منذ فترة، وقام عمالتها بجمع أشجار السمر والسلم ووضعته في وسط المقبرة لحين رفعه من مكانه، ولكن اندلعت النيران لأسباب مجهولة في السمر والسلم اليابس بالمقبرة قبيل رفعه من قِبل البلدية.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية لا تزال تبحث عن مسبّبي الحريق الذي مازالت أسبابه مجهولة حتى الآن.

وتابع المصدر أن فريق الدفاع المدني سيطر على الحريق دون أي خسائر مادية تذكر، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماده.

وتداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحريق الذي اندلع بمقبرة المجيرمة بالحبيل، مساء الثلاثاء، قبل السيطرة عليه وإخماده.

من جهته، أجاب مصدر بالدفاع المدني عن تساؤلات "سبق"، بحسب المعلومات المتوافرة لديها من مصدرها، بأن سبب الحريق هو قيام عمال البلدية منذ فترة بتنظيف المقبرة وجمع الأشجار بداخلها ووضعها في وسط المقبرة لحين رفعها، لافتاً إلى أنه لم يتبين لهم ذلك وستتم مخاطبة البلدية، مشيراً إلى أنه تم طلبهم مع الشرطة وتم تسليمهم الموقع لتنظيف وإغلاق المقبرة بسور وباب.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
12:30 PM

شاهد.. "مدني القوز" يخمد حريقاً بمقبرة المجيرمة بالحبيل أضرمه مجهولون

البلدية جمعت الأشجار ولَم ترفعها.. ومصدر: جارٍ تنظيف المقبرة وإغلاقها

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علي السحاري - القنفذة
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تمكّن رجال الإطفاء والدفاع المدني بمركز القوز، في زمن قياسي، من السيطرة على الحريق الذي شبّ، مساء أمس، بمقبرة المجيرمة ببلدة الحبيل بمركز القوز- جنوبي محافظة القنفذة، في ظروف وصفت بالغامضة لمَن تسبّب في الحريق.

ورجح مصدر لـ«سبق»، أن يكون سبب الحريق الرئيس هو قيام البلدية بتنظيف المقبرة منذ فترة، وقام عمالتها بجمع أشجار السمر والسلم ووضعته في وسط المقبرة لحين رفعه من مكانه، ولكن اندلعت النيران لأسباب مجهولة في السمر والسلم اليابس بالمقبرة قبيل رفعه من قِبل البلدية.

وأكد المصدر أن الجهات المعنية لا تزال تبحث عن مسبّبي الحريق الذي مازالت أسبابه مجهولة حتى الآن.

وتابع المصدر أن فريق الدفاع المدني سيطر على الحريق دون أي خسائر مادية تذكر، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء نجحوا في إخماده.

وتداول عدد من منصات التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات للحريق الذي اندلع بمقبرة المجيرمة بالحبيل، مساء الثلاثاء، قبل السيطرة عليه وإخماده.

من جهته، أجاب مصدر بالدفاع المدني عن تساؤلات "سبق"، بحسب المعلومات المتوافرة لديها من مصدرها، بأن سبب الحريق هو قيام عمال البلدية منذ فترة بتنظيف المقبرة وجمع الأشجار بداخلها ووضعها في وسط المقبرة لحين رفعها، لافتاً إلى أنه لم يتبين لهم ذلك وستتم مخاطبة البلدية، مشيراً إلى أنه تم طلبهم مع الشرطة وتم تسليمهم الموقع لتنظيف وإغلاق المقبرة بسور وباب.

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