صهاريج تتخفى.. بحيرات صرف تثير قلق "واحة جدة" ومطالب بالتدخل

روائح كريهة وبعوض يتكاثر ومياه مسكوبة تتدفق نحو الحي المأهول بالسكان

شكى سكان حي الواحة 5، شمال شرق جدة، من انبعاث روائح كريهة قادمة من شرق المخطط وتكاثر للبعوض بشكل لافت منذ ما يقارب الشهرين.

وتَبَيّن بعد جهود من سكان الحي، أن مصدر الروائح بحيرات صرف صحي بدأت تتكون بسبب مخالفة عدد من سائقي صهاريج الصرف الصحي، وقيامهم بتفريغ حمولاتهم في منطقة قريبة من المخطط، بعد تغيير ملامح صهاريجهم، وطلائها بألوان مختلفة عن وايتات الصرف؛ لضمان عدم ضبطهم.

وتفاجأ السكان بكميات المياه المسكوبة التي بدأت في التدفق باتجاه الحي المأهول بالسكان؛ مما ينذر بكارثه بيئية وصحية؛ مناشدين الجهات المختصة بالتدخل الفوري لدرء الخطر عنهم وعن منازلهم قبل تفاقم المشكلة.