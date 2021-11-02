مذكرة تعاون بين "سكون النفس" و"فأل" الخيرية للبهاق

تحقيقاً لمستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030

‬وقع مركز "سكون النفس" للإرشاد الأسري والنفسي، بجدة وجمعية "فأل" الخيرية للبهاق، اتفاقية تعاون مشتركة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030.

مثل جمعية "فأل" لمرضى البهاق، المدير التنفيذي، محمد الهويشل، ومثل مركز "سكون النفس"، الرئيس التنفيذي، محمد آل لافي.

وتهدف الاتفاقية إلى توثيق التعاون بين الطرفين عبر تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، والقيام بالمشاريع المشتركة، وتوفير الدعم في سبيل نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يعمل عليها الطرفان وتصب في مصلحة المجتمع السعودي.