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وكيل جذب الاستثمار: القطاع السياحي يستهدف استقطاب 100 مليون زيارة بحلول 2030

"السياحة" تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع عن طريق العمل الحكومي التكاملي

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة ووزارة السياحة، لقاء بحضور وكيل جذب الاستثمار بوزارة السياحة المهندس محمود عبدالهادي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة نايف الراجحي، وعدد من أعضاء اللجنة والمهتمين بالقطاع.

وأكد "الراجحي" أن الغرفة تسعى عبر هذا اللقاء لاستعراض أهم التغيرات في القطاع السياحي لمواكبة رؤية المملكة 2030 إلى جانب معرفة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع وفقاً للاستثمار الوطني والسياحة.

من جانبه، قال المهندس "عبدالهادي" أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناءً على ثلاثة محاور أهمها تحقيق 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030 لتكون المملكة في مصاف الخمس دول الأكثر زيارة عالميا، وإيجاد مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي (أي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط).

وذكر أن وزارة السياحة تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع والمشاريع السياحية عن طريق العمل الحكومي التكاملي لزيادة و تحسين المعروض السياحي، وتحديث اللوائح والتنظيمات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك رفع مستوى المعروض السياحي وجودة الخدمات من خلال الأنظمة والتشريعات المناسبة، وتطبيق أفضل التجارب الدولية في السوق المحلي وتفعيل قنوات التواصل لتسهيل وصول المستثمر إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل جذب الاستثمار: القطاع السياحي يستهدف استقطاب 100 مليون زيارة بحلول 2030
سبق

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة ووزارة السياحة، لقاء بحضور وكيل جذب الاستثمار بوزارة السياحة المهندس محمود عبدالهادي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة نايف الراجحي، وعدد من أعضاء اللجنة والمهتمين بالقطاع.

وأكد "الراجحي" أن الغرفة تسعى عبر هذا اللقاء لاستعراض أهم التغيرات في القطاع السياحي لمواكبة رؤية المملكة 2030 إلى جانب معرفة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع وفقاً للاستثمار الوطني والسياحة.

من جانبه، قال المهندس "عبدالهادي" أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناءً على ثلاثة محاور أهمها تحقيق 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030 لتكون المملكة في مصاف الخمس دول الأكثر زيارة عالميا، وإيجاد مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي (أي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط).

وذكر أن وزارة السياحة تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع والمشاريع السياحية عن طريق العمل الحكومي التكاملي لزيادة و تحسين المعروض السياحي، وتحديث اللوائح والتنظيمات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك رفع مستوى المعروض السياحي وجودة الخدمات من خلال الأنظمة والتشريعات المناسبة، وتطبيق أفضل التجارب الدولية في السوق المحلي وتفعيل قنوات التواصل لتسهيل وصول المستثمر إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
03:53 PM

وكيل جذب الاستثمار: القطاع السياحي يستهدف استقطاب 100 مليون زيارة بحلول 2030

"السياحة" تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع عن طريق العمل الحكومي التكاملي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة ووزارة السياحة، لقاء بحضور وكيل جذب الاستثمار بوزارة السياحة المهندس محمود عبدالهادي ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة نايف الراجحي، وعدد من أعضاء اللجنة والمهتمين بالقطاع.

وأكد "الراجحي" أن الغرفة تسعى عبر هذا اللقاء لاستعراض أهم التغيرات في القطاع السياحي لمواكبة رؤية المملكة 2030 إلى جانب معرفة التسهيلات المقدمة للمستثمرين في القطاع وفقاً للاستثمار الوطني والسياحة.

من جانبه، قال المهندس "عبدالهادي" أن الوزارة وضعت استراتيجيتها بناءً على ثلاثة محاور أهمها تحقيق 100 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030 لتكون المملكة في مصاف الخمس دول الأكثر زيارة عالميا، وإيجاد مليون وظيفة إضافية في قطاع السياحة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أن تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي (أي ثاني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط).

وذكر أن وزارة السياحة تهدف إلى تذليل العقبات في القطاع والمشاريع السياحية عن طريق العمل الحكومي التكاملي لزيادة و تحسين المعروض السياحي، وتحديث اللوائح والتنظيمات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك رفع مستوى المعروض السياحي وجودة الخدمات من خلال الأنظمة والتشريعات المناسبة، وتطبيق أفضل التجارب الدولية في السوق المحلي وتفعيل قنوات التواصل لتسهيل وصول المستثمر إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

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