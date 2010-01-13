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إصابة 7 أسيرات فلسطينيات بـ"كورونا" في سجن للاحتلال

إدارة المعتقل عزلتهن

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الخميس) عن إصابة سبع أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان نقلته "رويترز" أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن.

وأوضح أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

وبيّن النادي أن عدد الأسيرات حتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ 34 أسيرة بينهن قاصر، وجمعيهن في سجون الدامون.

الرئيسية/ أخبار العالم

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إصابة 7 أسيرات فلسطينيات بـ"كورونا" في سجن للاحتلال
سبق

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الخميس) عن إصابة سبع أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان نقلته "رويترز" أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن.

وأوضح أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

وبيّن النادي أن عدد الأسيرات حتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ 34 أسيرة بينهن قاصر، وجمعيهن في سجون الدامون.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
08:33 PM

إصابة 7 أسيرات فلسطينيات بـ"كورونا" في سجن للاحتلال

إدارة المعتقل عزلتهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم (الخميس) عن إصابة سبع أسيرات فلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان نقلته "رويترز" أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن.

وأوضح أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقًا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

وبيّن النادي أن عدد الأسيرات حتى نهاية ديسمبر 2021 بلغ 34 أسيرة بينهن قاصر، وجمعيهن في سجون الدامون.

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