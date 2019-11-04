وكان مقطع فيديو قد تم تداوله أظهر تصرفات الشابين ومجاهرتهما بالمعاصي، صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.

×علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شابين ظهراً في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام.

مصادر: الأمن يقبض على شابَّيْن قاما بتصرفات شاذة في طريق عام عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-04 ×علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شابين ظهراً في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام. وكان مقطع فيديو قد تم تداوله أظهر تصرفات الشابين ومجاهرتهما بالمعاصي، صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:49 PM

اخر تعديل 04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 10:27 PM

مصادر: الأمن يقبض على شابَّيْن قاما بتصرفات شاذة في طريق عام





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×علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية قبضت على شابين ظهراً في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله أظهر تصرفات الشابين ومجاهرتهما بالمعاصي، صاحبه مطالبات واسعة بالقبض عليهما وتطبيق الأنظمة حيالهما.