النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عناية" تكرّم 20 من قادة التطوع في برنامج "افحص لتطمئن"

أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة بهدف نشر ثقافة الوقاية

كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، د. عبدالرحمن السويلم، 20 من قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن"، الذي أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة المكرمة؛ عرفاناً وشكراً على دورهم في إنجاح المبادرة.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: تكريم قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن" التي نظمتها "عناية" في جامع الراجحي بالربوة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وكذلك في مكة مكرمة يأتي انطلاقاً من منهجها في الوفاء لأهل العطاء وتقديراً لجهودهم وتفانيهم وتطوعهم في خدمة مجتمعهم.

وأضاف: مبادرة "افحص لتطمئن" مبادرة توعوية وقائية تهدف إلى وقاية المجتمع من الأمراض المزمنة ونشر ثقافة الرعاية الأولية بين أفراده، ويشرف على الفعالية فريق طبي متخصص من جمعية عناية يقوم بفحص المؤشرات الحيوية وفحص النظر وفحص السكر وغيرها من الفحوص المهمة مجانًا.

وأردف: تهدف فعالية "افحص لتطمئن" إلى تعزيز مفهوم الوقاية الصحية انطلاقًا من الحديث الشريف "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وعبّر قادة التطوع عن سرورهم وشكرهم لجمعية عناية التي أتاحت لهم الفرصة لخدمة المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أفراده.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عناية" تكرّم 20 من قادة التطوع في برنامج "افحص لتطمئن"
سبق

كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، د. عبدالرحمن السويلم، 20 من قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن"، الذي أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة المكرمة؛ عرفاناً وشكراً على دورهم في إنجاح المبادرة.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: تكريم قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن" التي نظمتها "عناية" في جامع الراجحي بالربوة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وكذلك في مكة مكرمة يأتي انطلاقاً من منهجها في الوفاء لأهل العطاء وتقديراً لجهودهم وتفانيهم وتطوعهم في خدمة مجتمعهم.

وأضاف: مبادرة "افحص لتطمئن" مبادرة توعوية وقائية تهدف إلى وقاية المجتمع من الأمراض المزمنة ونشر ثقافة الرعاية الأولية بين أفراده، ويشرف على الفعالية فريق طبي متخصص من جمعية عناية يقوم بفحص المؤشرات الحيوية وفحص النظر وفحص السكر وغيرها من الفحوص المهمة مجانًا.

وأردف: تهدف فعالية "افحص لتطمئن" إلى تعزيز مفهوم الوقاية الصحية انطلاقًا من الحديث الشريف "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وعبّر قادة التطوع عن سرورهم وشكرهم لجمعية عناية التي أتاحت لهم الفرصة لخدمة المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أفراده.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
02:31 PM

"عناية" تكرّم 20 من قادة التطوع في برنامج "افحص لتطمئن"

أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة بهدف نشر ثقافة الوقاية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4

كرّم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية"، د. عبدالرحمن السويلم، 20 من قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن"، الذي أقيم في عدة جوامع بالرياض ومكة المكرمة؛ عرفاناً وشكراً على دورهم في إنجاح المبادرة.

وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: تكريم قادة التطوع المشاركين في مبادرة "افحص لتطمئن" التي نظمتها "عناية" في جامع الراجحي بالربوة، وجامع الملك خالد بحي أم الحمام، وكذلك في مكة مكرمة يأتي انطلاقاً من منهجها في الوفاء لأهل العطاء وتقديراً لجهودهم وتفانيهم وتطوعهم في خدمة مجتمعهم.

وأضاف: مبادرة "افحص لتطمئن" مبادرة توعوية وقائية تهدف إلى وقاية المجتمع من الأمراض المزمنة ونشر ثقافة الرعاية الأولية بين أفراده، ويشرف على الفعالية فريق طبي متخصص من جمعية عناية يقوم بفحص المؤشرات الحيوية وفحص النظر وفحص السكر وغيرها من الفحوص المهمة مجانًا.

وأردف: تهدف فعالية "افحص لتطمئن" إلى تعزيز مفهوم الوقاية الصحية انطلاقًا من الحديث الشريف "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وعبّر قادة التطوع عن سرورهم وشكرهم لجمعية عناية التي أتاحت لهم الفرصة لخدمة المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه أفراده.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,059
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,912
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,020
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,850

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة