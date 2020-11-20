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في ذكرى "مذبحة مشهد".. "بومبيو": كل الخيارات مفتوحة ضد الملالي

قال: واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران".

ووفق ما نقلته "العربية.نت": أوضح "بومبيو" أمس الخميس، أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي ما زال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجّون سلميًّا ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران".

الرئيسية/ أخبار العالم

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في ذكرى "مذبحة مشهد".. "بومبيو": كل الخيارات مفتوحة ضد الملالي
سبق

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران".

ووفق ما نقلته "العربية.نت": أوضح "بومبيو" أمس الخميس، أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي ما زال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجّون سلميًّا ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران".

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
06:39 PM

في ذكرى "مذبحة مشهد".. "بومبيو": كل الخيارات مفتوحة ضد الملالي

قال: واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتصدي لإيران".

ووفق ما نقلته "العربية.نت": أوضح "بومبيو" أمس الخميس، أن واشنطن تعمل ضد التهديد الإيراني وتقوم بفرض عقوبات أخرى عليها.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني في القدس: "تحدثنا عن كيفية حماية الأميركيين والإسرائيليين في المنطقة من النظام الإيراني الذي ما زال الراعي الأول للإرهاب في العالم".

وأطلقت الولايات المتحدة موجة من العقوبات الجديدة على كبار مسؤولي النظام تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمذبحة النظام ضد مواطنيه في مدينة مشهد، الذين كانوا يحتجّون سلميًّا ضد الفساد، نحن نقف مع الشعب الإيراني ضد انتهاكات طهران".

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