النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث مروع.. شاحنة تصطدم بمركبة على طريق المخواة

تسبّب في مصرع قائدها

تسبّب حادث مروري مروع بين مركبة وشاحنة في وفاة قائد المركبة ظهر اليوم، على طريق المخواة بطاط، بالقرب مـن كوبري "العرايس".

وباشرت الجهات المرورية لتنظيم السير وفك الاختناقات المرورية والدفاع المدني، فك ارتباط الشاحنة بالمركبة وإخراج قائدها لمحاولة إنقاذه، ولكنه فارق الحياة.

الجدير ذكره أن طريق المخواة بطاط يشهد باستمرار دون وجود حلول جذرية، خصوصاً وهو يربط المناطق الجنوبية بالغربية ويشهد كثافة مرورية كبيرة وبرغم ذلك فهو لا يزال غير مزدوج، وسط مطالبات منذ سنوات بازدواجية الطريق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث مروع.. شاحنة تصطدم بمركبة على طريق المخواة
سبق

تسبّب حادث مروري مروع بين مركبة وشاحنة في وفاة قائد المركبة ظهر اليوم، على طريق المخواة بطاط، بالقرب مـن كوبري "العرايس".

وباشرت الجهات المرورية لتنظيم السير وفك الاختناقات المرورية والدفاع المدني، فك ارتباط الشاحنة بالمركبة وإخراج قائدها لمحاولة إنقاذه، ولكنه فارق الحياة.

الجدير ذكره أن طريق المخواة بطاط يشهد باستمرار دون وجود حلول جذرية، خصوصاً وهو يربط المناطق الجنوبية بالغربية ويشهد كثافة مرورية كبيرة وبرغم ذلك فهو لا يزال غير مزدوج، وسط مطالبات منذ سنوات بازدواجية الطريق.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
06:16 PM

حادث مروع.. شاحنة تصطدم بمركبة على طريق المخواة

تسبّب في مصرع قائدها

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
2
3,189

تسبّب حادث مروري مروع بين مركبة وشاحنة في وفاة قائد المركبة ظهر اليوم، على طريق المخواة بطاط، بالقرب مـن كوبري "العرايس".

وباشرت الجهات المرورية لتنظيم السير وفك الاختناقات المرورية والدفاع المدني، فك ارتباط الشاحنة بالمركبة وإخراج قائدها لمحاولة إنقاذه، ولكنه فارق الحياة.

الجدير ذكره أن طريق المخواة بطاط يشهد باستمرار دون وجود حلول جذرية، خصوصاً وهو يربط المناطق الجنوبية بالغربية ويشهد كثافة مرورية كبيرة وبرغم ذلك فهو لا يزال غير مزدوج، وسط مطالبات منذ سنوات بازدواجية الطريق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,045
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,357
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,281

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة