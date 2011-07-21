النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1273 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1024 خلال الـ24 ساعة الماضية

الباحة تستقطب محبي التخييم والتسلق في صيف السعودية وسط أجواء الطبيعة

تعانق السحابَ قممُ جبال المنطقة الشاهقة وتصنع منها لوحة فنية جاذبة

تعانق السحابَ قممُ جبال منطقة الباحة الشاهقة، وتصنع منها لوحة فنية تجذب الزوار إليها؛ فهي مدينة الضباب وجارة السحاب التي تأسر غاباتُها محبي التخييم، وتدعوهم لنصب خيامهم والتمتع بالطبيعة الخلابة، وفي جبالها متعة لرياضيي "الهايكنج"، للوصول إلى قممها وتسلق مرتفعاتها الشاهقة، أما المثقفون فهم على موعد مع التراث الرفيع والتاريخ العريق؛ حيث المتاحف الشاملة والحصون الشامخة.

وفي تضاريس متنوعة بين الأودية والجبال والغابات، تستقر درجة حرارة الباحة في فصل الصيف عند درجات لا تتجاوز الـ32 درجة مئوية ارتفاعًا، أما في المساء فتصل إلى 17 درجة مئوية، وهذا ما يجعلها مصيفًا خصبًا للسائح القادم من المناطق ذات الحرارة المرتفعة.

ومن بين الغابات المنتشرة في الباحة تقع غابة رغدان التي تجذب السائحين إلى التخييم بين أشجار العرعر والطلح ذات الأطوال العالية المكتسية باللون الأخضر القاتم، وتطل هذه الغابة على عقبة الملك فهد الواصلة بين الباحة وقطاع تهامة، ويستمتع سياح الغابة بمشاهدة السحب أثناء صعودها من تهامة إلى أعالي الجبال بالسراة في الساعات الأولى من الصباح وبعد الظهيرة، وغالبًا ما تكون محملة بحبيبات الماء لتهطل في منطقة ما بالباحة.

ويتمكن السائح في مزارع المنطقة من اقتطاف التفاح والرمان والمشمش وغيرها من الفواكه المتنوعة بيده وتناولها هناك، وتعد من المزروعات الطبيعية التي تسقى من مياه الأمطار أو من مخزون الأمطار.

ولا يفوت زوار الغابات والمزارع تذوق العسل المنتج محليًّا من أجود أنواع الأشجار ومتابعة عملية تصفيته واستخراجه من المناحل المنتشرة بخاصة في فصل الصيف، ويقدمه الزوار كهدايا حين عودتهم إلى بلدانهم كتذكار ثمين طبيعي دون تدخل المواد الحافظة.

ولا تتوقف المتعة إلى هذه الحدود؛ بل اهتمت المنطقة بالرياضيين المحبين لتسلق الجبال "الهايكنج" وأمنت لهم طرق الصعود إلى قمم الجبال ووضعت لهم وسائل السلامة العالمي، إلى جانب الطيران الشراعي الذي يحلق في سماء الباحة.

فيما تتعامد الشمس على أسطح القلاع والحصون التاريخية في المنطقة تاركةً للباحثين عن عبق التاريخ فرصة اكتشاف معالم وآثار خلدها الساكنون قديمًا في المنطقة، نقش على جدرانها عبارات بلغات تعود لعصور ما قبل الميلاد وأخرى تعود للعصر العباسي.

ولعل هذه المزايا الفريدة، أهّلت الباحة لتكون ضمن 11 وجهة سياحية أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، وخصصت لها البرامج السياحية التي تمتع الزائر والمستكشف؛ إذ أطلقت الهيئة برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة تستقطب محبي التخييم والتسلق في صيف السعودية وسط أجواء الطبيعة
سبق

تعانق السحابَ قممُ جبال منطقة الباحة الشاهقة، وتصنع منها لوحة فنية تجذب الزوار إليها؛ فهي مدينة الضباب وجارة السحاب التي تأسر غاباتُها محبي التخييم، وتدعوهم لنصب خيامهم والتمتع بالطبيعة الخلابة، وفي جبالها متعة لرياضيي "الهايكنج"، للوصول إلى قممها وتسلق مرتفعاتها الشاهقة، أما المثقفون فهم على موعد مع التراث الرفيع والتاريخ العريق؛ حيث المتاحف الشاملة والحصون الشامخة.

وفي تضاريس متنوعة بين الأودية والجبال والغابات، تستقر درجة حرارة الباحة في فصل الصيف عند درجات لا تتجاوز الـ32 درجة مئوية ارتفاعًا، أما في المساء فتصل إلى 17 درجة مئوية، وهذا ما يجعلها مصيفًا خصبًا للسائح القادم من المناطق ذات الحرارة المرتفعة.

ومن بين الغابات المنتشرة في الباحة تقع غابة رغدان التي تجذب السائحين إلى التخييم بين أشجار العرعر والطلح ذات الأطوال العالية المكتسية باللون الأخضر القاتم، وتطل هذه الغابة على عقبة الملك فهد الواصلة بين الباحة وقطاع تهامة، ويستمتع سياح الغابة بمشاهدة السحب أثناء صعودها من تهامة إلى أعالي الجبال بالسراة في الساعات الأولى من الصباح وبعد الظهيرة، وغالبًا ما تكون محملة بحبيبات الماء لتهطل في منطقة ما بالباحة.

ويتمكن السائح في مزارع المنطقة من اقتطاف التفاح والرمان والمشمش وغيرها من الفواكه المتنوعة بيده وتناولها هناك، وتعد من المزروعات الطبيعية التي تسقى من مياه الأمطار أو من مخزون الأمطار.

ولا يفوت زوار الغابات والمزارع تذوق العسل المنتج محليًّا من أجود أنواع الأشجار ومتابعة عملية تصفيته واستخراجه من المناحل المنتشرة بخاصة في فصل الصيف، ويقدمه الزوار كهدايا حين عودتهم إلى بلدانهم كتذكار ثمين طبيعي دون تدخل المواد الحافظة.

ولا تتوقف المتعة إلى هذه الحدود؛ بل اهتمت المنطقة بالرياضيين المحبين لتسلق الجبال "الهايكنج" وأمنت لهم طرق الصعود إلى قمم الجبال ووضعت لهم وسائل السلامة العالمي، إلى جانب الطيران الشراعي الذي يحلق في سماء الباحة.

فيما تتعامد الشمس على أسطح القلاع والحصون التاريخية في المنطقة تاركةً للباحثين عن عبق التاريخ فرصة اكتشاف معالم وآثار خلدها الساكنون قديمًا في المنطقة، نقش على جدرانها عبارات بلغات تعود لعصور ما قبل الميلاد وأخرى تعود للعصر العباسي.

ولعل هذه المزايا الفريدة، أهّلت الباحة لتكون ضمن 11 وجهة سياحية أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، وخصصت لها البرامج السياحية التي تمتع الزائر والمستكشف؛ إذ أطلقت الهيئة برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
11:11 AM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
04:21 PM

الباحة تستقطب محبي التخييم والتسلق في صيف السعودية وسط أجواء الطبيعة

تعانق السحابَ قممُ جبال المنطقة الشاهقة وتصنع منها لوحة فنية جاذبة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
1,695

تعانق السحابَ قممُ جبال منطقة الباحة الشاهقة، وتصنع منها لوحة فنية تجذب الزوار إليها؛ فهي مدينة الضباب وجارة السحاب التي تأسر غاباتُها محبي التخييم، وتدعوهم لنصب خيامهم والتمتع بالطبيعة الخلابة، وفي جبالها متعة لرياضيي "الهايكنج"، للوصول إلى قممها وتسلق مرتفعاتها الشاهقة، أما المثقفون فهم على موعد مع التراث الرفيع والتاريخ العريق؛ حيث المتاحف الشاملة والحصون الشامخة.

وفي تضاريس متنوعة بين الأودية والجبال والغابات، تستقر درجة حرارة الباحة في فصل الصيف عند درجات لا تتجاوز الـ32 درجة مئوية ارتفاعًا، أما في المساء فتصل إلى 17 درجة مئوية، وهذا ما يجعلها مصيفًا خصبًا للسائح القادم من المناطق ذات الحرارة المرتفعة.

ومن بين الغابات المنتشرة في الباحة تقع غابة رغدان التي تجذب السائحين إلى التخييم بين أشجار العرعر والطلح ذات الأطوال العالية المكتسية باللون الأخضر القاتم، وتطل هذه الغابة على عقبة الملك فهد الواصلة بين الباحة وقطاع تهامة، ويستمتع سياح الغابة بمشاهدة السحب أثناء صعودها من تهامة إلى أعالي الجبال بالسراة في الساعات الأولى من الصباح وبعد الظهيرة، وغالبًا ما تكون محملة بحبيبات الماء لتهطل في منطقة ما بالباحة.

ويتمكن السائح في مزارع المنطقة من اقتطاف التفاح والرمان والمشمش وغيرها من الفواكه المتنوعة بيده وتناولها هناك، وتعد من المزروعات الطبيعية التي تسقى من مياه الأمطار أو من مخزون الأمطار.

ولا يفوت زوار الغابات والمزارع تذوق العسل المنتج محليًّا من أجود أنواع الأشجار ومتابعة عملية تصفيته واستخراجه من المناحل المنتشرة بخاصة في فصل الصيف، ويقدمه الزوار كهدايا حين عودتهم إلى بلدانهم كتذكار ثمين طبيعي دون تدخل المواد الحافظة.

ولا تتوقف المتعة إلى هذه الحدود؛ بل اهتمت المنطقة بالرياضيين المحبين لتسلق الجبال "الهايكنج" وأمنت لهم طرق الصعود إلى قمم الجبال ووضعت لهم وسائل السلامة العالمي، إلى جانب الطيران الشراعي الذي يحلق في سماء الباحة.

فيما تتعامد الشمس على أسطح القلاع والحصون التاريخية في المنطقة تاركةً للباحثين عن عبق التاريخ فرصة اكتشاف معالم وآثار خلدها الساكنون قديمًا في المنطقة، نقش على جدرانها عبارات بلغات تعود لعصور ما قبل الميلاد وأخرى تعود للعصر العباسي.

ولعل هذه المزايا الفريدة، أهّلت الباحة لتكون ضمن 11 وجهة سياحية أعلنتها الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة "روح السعودية"، وخصصت لها البرامج السياحية التي تمتع الزائر والمستكشف؛ إذ أطلقت الهيئة برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار "صيفنا على جوك"، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,014
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,116
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,446
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,915

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة