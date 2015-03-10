تشكيل فريق عمل للوقوف على الاحتياطات بسجون وإصلاحيات القصيم

لضمان سلامة وصحة كافة النزلاء

وجّه أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم، بتشكيل فريق عمل للوقوف على الاحتياطات والاحترازات الصحية للنزلاء في سجون وإصلاحيات المنطقة؛ لضمان سلامة وصحة النزلاء في كافة الإصلاحيات بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس.



وأكد أمير منطقة القصيم أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، من إجراءات احترازية للحفاظ على النزلاء في كافة الإصلاحيات بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس.



وشدد على أهمية التوعية والوقاية ومتابعة كافة المعلومات الصحية، التي يتم نشرها للوقاية من فيروس كورونا، مبينًا أهمية تعزيز كافة الإجراءات الصحية لضمان سلامة النزلاء وسلامتهم، سائلًا الله السلامة للجميع، وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر.



ويأتي هذا التوجيه ضمن الخطوات الوقائية التي تقوم بها إمارة منطقة القصيم لمواجهة انتشار فايروس كورونا ومنع انتقاله، وذلك عبر الشراكة مع كافة القطاعات الحكومية والأمنية، والتركيز على التجمعات والإصلاحيات بالمنطقة.