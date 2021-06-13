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"مدني عسير": سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على مدرسة.. ولا إصابات

صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

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"مدني عسير": سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على مدرسة.. ولا إصابات
سبق

صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
07:50 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:08 PM

"مدني عسير": سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على مدرسة.. ولا إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

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