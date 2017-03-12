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"سكني" يُسلم 8801 أرض سكنية لمستفيديه في جميع مناطق المملكة

استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم نحو 8801 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في جميع مناطق المملكة، ويشترط البرنامج لمن تم تحديد أرض سكنية له استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 سنوات.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي، أن التسليم شمل 466 أرضاً في منطقة القصيم، و608 أراضٍ في منطقة الرياض، و123 أرضاً في منطقة الباحة، إضافة إلى 642 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و393 أرضاً في المنطقة الشرقية، و853 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 66 أرضاً، و257 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 112 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و4677 في جازان، و28 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 45 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و531 أرضاً في منطقة نجران.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ، وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُسلم 8801 أرض سكنية لمستفيديه في جميع مناطق المملكة
سبق

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم نحو 8801 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في جميع مناطق المملكة، ويشترط البرنامج لمن تم تحديد أرض سكنية له استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 سنوات.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي، أن التسليم شمل 466 أرضاً في منطقة القصيم، و608 أراضٍ في منطقة الرياض، و123 أرضاً في منطقة الباحة، إضافة إلى 642 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و393 أرضاً في المنطقة الشرقية، و853 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 66 أرضاً، و257 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 112 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و4677 في جازان، و28 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 45 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و531 أرضاً في منطقة نجران.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ، وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:03 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:24 PM

"سكني" يُسلم 8801 أرض سكنية لمستفيديه في جميع مناطق المملكة

استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم نحو 8801 قطعة أرض ضمن خيار الأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج، توزعت في جميع مناطق المملكة، ويشترط البرنامج لمن تم تحديد أرض سكنية له استكمال إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر من الاستلام والبدء في بنائها خلال عام واستكماله خلال 3 سنوات.

وأوضح "سكني" في بيان صحفي، أن التسليم شمل 466 أرضاً في منطقة القصيم، و608 أراضٍ في منطقة الرياض، و123 أرضاً في منطقة الباحة، إضافة إلى 642 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و393 أرضاً في المنطقة الشرقية، و853 في منطقة عسير، وفي منطقة الجوف تم تسليم 66 أرضاً، و257 أرضاً في منطقة حائل، كما تم تسليم 112 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و4677 في جازان، و28 في منطقة تبوك، كما سلم البرنامج 45 أرضاً سكنية في منطقة الحدود الشمالية، و531 أرضاً في منطقة نجران.

ولفت البرنامج النظر إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لما سبقها من تسليم للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكداً أن إجراءات تسليم الأراضي السكنية مستمرة على مستوى جميع المخططات المكتملة، منوّهاً إلى أن مساحات الأراضي تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 م2 للقطعة الواحدة، حيث يتم التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب لهم من خلال الموقع الإلكتروني: https://sakani.housing.sa/plans-map أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكيّة.

وبيّن "سكني" أن الأراضي السكنية التي يتم تسليمها للمستفيدين تعد أحد الخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، إذ يقدم أيضاً فرص شراء الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة، أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100% لمن يمتلكون أراضٍ، وذلك لبناء منازلهم ذاتياً.
وكانت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" أتاحت في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

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